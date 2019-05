Finaliza la revisión de cuentas públicas de la misión del FMI

Voceros del Ministerio de Hacienda señalaron que el encuentro será "casi protocolar", al definir a esta misión como "muy tranquila, porque se trata de chequear solamente los números y el cumplimiento de las metas" del acuerdo.



Fuentes del BCRA señalaron que el encuentro "no está en la agenda", aunque no descartaron tampoco una posible reunión.

Los técnicos que ya se reunieron con funcionarios de la segunda línea del ministerio y del BCRA, finalizan la misión de revisión que debe autorizar un nuevo desembolso por 5.500 millones de dólares.



Con ese nuevo desembolso, las divisas aportadas por el FMI llegarán a los U$S 44.700 millones, que completarán el 78% del total del acuerdo de 36 meses, que llega a los U$S 57.000 millones aprobados para la Argentina.



La misión llega a su fin luego de que el gobierno anunciara hoy que en el primer cuatrimestre el superávit primario fue de $10.846 millones, más de la mitad de la meta fijada por el FMI para el segundo trimestre del año.



El Ministerio de Hacienda celebró que es la primera vez desde 2011 que el sector público nacional tiene un primer cuatrimestre con superávit primario, mostrando en tres de los cuatro primeros meses del año un resultado primario positivo.



La misión se reunió también con la conducción de la CGT y la cúpula directiva de la Sociedad Rural, en su único encuentro con el sector privado de la economía para conocer que piensan de la situación económica.



El jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, había afirmado esta semana que "lo peor de la economía ya pasó" y pronosticó que la inflación comenzará a bajar en los próximos meses, en un claro respaldo a la conducción económica.