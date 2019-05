ANSES entregó 48.796 créditos a entrerrianos en menos de un mes

En el marco del anuncio de la ampliación de los nuevos Créditos ANSES realizado el pasado 17 de abril,En el ámbito nacional, ANSES ya otorgó más de 1.440.000 créditos, según comunicó el organismo previsional."El objetivo de esta ampliación es que la gente pueda acceder a préstamos accesibles y a un costo financiero razonable, y que los usen para lo que necesiten. Por eso anunciamos montos más altos y al costo financiero más bajo del mercado", afirmó el Director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso.Y finalizó: "Estas son medidas que cambian la vida de las personas de una manera muy concreta: la mayoría de quienes pueden acceder a un Crédito ANSES no cuenta con los requisitos para acceder a un préstamo bancario. Esto terminaba haciéndolos víctimas de los usureros del barrio, pagando hasta 4 veces lo que recibían, enredados en un círculo vicioso".Asimismo, ahora se puede pedir un préstamo nuevo con opción a cancelar uno anterior anticipadamente en forma total, lo que facilita el acceso a un monto mayor con un esfuerzo económico mensual menor, unificando en una sola cuota todos los descuentos. En todos los casos, la cuota no puede superar el 30 por ciento del haber.Con un incremento del 150 por ciento en los montos, los jubilados y pensionados pueden pedir préstamos de hasta 200 mil pesos en 24, 36, 48 o 60 cuotas, con el Costo Financiero Total (CFT) más bajo del mercado, que se ubica entre el 44,6 y el 50,8 por ciento.El trámite debe llevarse a cabo en forma presencial, previa solicitud de turno, en www.anses.gob.ar o llamando al 130 (gratuito desde líneas fijas).Con un incremento del 100 por ciento en los montos, los beneficiarios de una PNC (Madres de 7 o más hijos, Invalidez y Vejez) o de una PUAM pueden solicitar hasta 70 mil pesos en 24, 36, 48 o 60 cuotas, con un CFT de entre el 40 y el 50,8 por ciento.Con un incremento del 85 por ciento en los montos, quienes cobran Asignación Universal o Asignaciones Familiares pueden obtener hasta 12 mil pesos por hijo en 24 o 36 cuotas, con un CFT de entre el 48 y el 54 por ciento.Los titulares de la Asignación Universal pueden realizar la gestión vía web o en forma presencial, mientras que aquellos que perciben Asignaciones Familiares solo deben hacerlo por Internet.Para todos los casos, la cuota a pagar cada mes no debe superar el 30 por ciento del haber y el préstamo se deposita en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del beneficiario, dentro de los 5 días hábiles de iniciado el trámite.