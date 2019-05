El dólar bajó 24 centavos y cerró a $ 46,16

Acompañando un respiro en la presión sobre las monedas emergentes, tras atenuarse la escalada en la guerra comercial entre EEUU y China, el dólar transitó una jornada más tranquila este martes y retrocedió 24 centavos a $ 46,16, en bancos y agencias de la city porteña.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cedió 13 centavos a $ 44,97, en una jornada con desarrollo apacible, a partir de un contexto internacional más laxo que en la jornada previa.



Esto contribuyó para que el BCRA avalara la octava baja consecutiva de la tasa de política monetaria, que había llegado a superar el 74% en abril.



De todos modos, operadores resaltaron que se mantuvo la presión oficial en la plaza con intervenciones de la autoridad monetaria en los mercados de futuros, para mantener a raya la evolución del peso en sintonía con sus pares regionales.



"La estrategia de intervención del Banco Central ha logrado dominar la evolución del tipo de cambio, tolerando suaves deslizamientos que cuando corresponden, acompañan la tendencia en el resto de los mercados globales", comentaron en la plaza.



Los ingresos desde el exterior y el desarme de posiciones dominaron el desarrollo de la jornada en la primera parte, lapso en el que los precios retrocedieron con relativa intensidad hasta tocar los mínimos de $ 44,85, 25 centavos debajo del cierre anterior.



A esto se le sumaron las dos subastas diarias del BCRA a cuenta de Tesoro Nacional por u$s 60 millones en total.



Pero puntuales recuperaciones de la demanda generaron una reacción de la cotización del dólar que poco a poco fue escalando posiciones hasta volver a superar la cota de los $ 45, con una suba que se detuvo al tocar los máximos de hoy en $ 45,08.



En el último tramo de la sesión los valores recortaron la ganancia previa y perforaron el piso de $ 45, hasta finalizar el día en un nivel inferior al alcanzado el lunes. El total operado aumentó un 20% a u$s 831 millones.



La tranquilidad que mostraron los mercados globales este martes se replicó en la plaza local, luego de comentarios optimistas de Washington y Pekín que atenuaron la preocupación que causó una escalada en la guerra comercial.



Por ello, las principales monedas emergentes se apreciaron hasta 0,5% frente al dólar.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que hablará con su par chino, Xi Jinping, en una cumbre del G-20 a fines de junio. Pekín, en tanto, informó que ambas partes acordaron mantener nuevas conversaciones, lo que ayudará a poner algo de calma en los mercados en el corto plazo.



De todos modos, los analistas se mantienen prudentes ya que no ven por el momento un horizonte de estabilidad a la vista por el irresuelto conflicto entre EEUU y China. "Los cambios de tendencia y los saltos bruscos se han vuelto una constante e impiden proyectar con cierta razonabilidad la evolución de las variables financieras, un hecho que se replica con intensidad en la plaza doméstica", analizó el operador Gustavo Quintana.



En el ámbito local, la proximidad a junio, que incluirá importantes definiciones electorales y vencimientos de deuda, podría acelerar el proceso de mayor dolarización por lo que el BCRA debería debutar con la política cambiaria de intervenciones más flexibles que validó el FMI, proyectan en las mesas de dinero.



Un tema que generó algunos comentarios entre los operadores fue el ofrecimiento por parte del Tesoro de cuatro letras vinculadas al dólar, para hacer frente al vencimiento del bono Dual 2019, que tendrá lugar el próximo lunes 20 de mayo al tipo de cambio de referencia de ese día. Las cuatro letras vencen en forma escalonada entre septiembre y diciembre de este año 2019.



Tasa de Leliq

El Banco Central convalidó este martes una baja de tasas de las Leliq de 11 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 71,627% para un total adjudicado de $ 197.163 millones. A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $ 18.040 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 71,635%, con un monto adjudicado de $ 120.578 millones.



En la segunda subasta de Letras de Liquidez a siete días de plazo, el monto adjudicado fue de $ 76.585 millones a una tasa promedio de corte de 71,614%, siendo la tasa máxima adjudicada de 71,8400% y la mínima adjudicada 71,200%.



Otros mercados

En el mercado informal, el blue cerró sin cambios a $ 46, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó el lunes a $ 45,36.



En el mercado de dinero entre bancos el call money operó al 70%.



En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 987 millones, un 10 % menos que el lunes.



Como es costumbre, los primeros meses concentraron poco más del 65 % del total operado. Los precios finales para mayo y junio terminaron operándose a $ 46,3740 y $ 48,57, respectivamente (TNA 67,03% y 62,17%).



Noviembre con u$s 47 millones operados, finalizó a $ 60,70 (TNA 63,84%). Los plazos más operados mostraron bajas en el entorno de los 30 centavos, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas brutas del BCRA bajaron el lunes u$s 314 millones hasta los u$s 67.797 millones.