Hot Sale: Cómo aprovechar mejor las ofertas y evitar estafas

Ciberseguridad

Más de 500 marcas ofrecen descuentos y financiación para la adquisición de numerosos productos en la edición 2019 del Hot Sale, que se realizará entre hoy y el miércoles.La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) recomienda registrarse en el sitio Hot Sale para recibir las novedades, pero también es conveniente registrarse en los sitios de las empresas para acelerar el proceso de compra.. Es igual a cuando uno sale a la calle y debe buscar los comercios más convenientes, solo que en este caso está la ventaja de que con una computadora o un celular se puede ver la infinidad de alternativas y precios para un mismo producto", explicó Santiago Botta, Co-Founder & Director de Comparacity, una plataforma que permite comparar diferentes precios de un mismo producto.Otra recomendación tiene que ver con la aclaración de que. Botta comenta que "lo que suele ocurrir es que algunos modelos de SmartTV están a mejor precio en una tienda, pero otros están más baratos en otro lugar". "Es común que las tiendas apunten sus descuentos a diferentes categorías respecto a otras; es por eso que uno debe saber que", subrayaron desde Comparacity.Una vez elegida la compra a realizar, queda el asunto sobre cómo avanzar con el pago, por lo que. "Algunos comercios incluyen el costo financiero en sus precios de lista, y ofrecen luego cuotas sin interés. Esto los puede hacer más caros que otros cuando el usuario desea pagar en un solo pago, pero más convenientes cuando se quiere pagar en 6 o 12 cuotas. Otros directamente son los más baratos en un pago, y a su vez ofrecen cuotas sin interés. Hay de todo y la clave es analizar las opciones", recomendó Botta.Respecto al producto en sí, muchas veces ocurre que la persona quiere ver el producto de manera física antes de comprarlo, pero se encuentra con el obstáculo que en los locales suelen estar más caros que en el sitio web de la misma compañía. En este caso, la recomendación pasa por hacer un recorrido por el local, mirar el producto, y luego buscar el modelo en la web de la propia tienda para ver si hay un precio menor. En muchos comercios, tienen disponible un punto de acceso a la web en el propio local, para poder realizar la compra de forma online y así llegar a ahorrar un importe significativo."Con un tipo de cambio tan desfavorable y la caída del consumo, las empresas han tomado diversas estrategias de precios, algunas absorbiendo esos aumentos y otras trasladándolo a los precios, lo que ha generado diferencias enormes de precio (de hasta casi el doble) para un mismo producto dependiendo de en qué tienda se busque. Es por eso que en estos momentos sitios como Comparacity cobran una importancia cada vez mayor, porque puede guiar al consumidor a una compra segura y a un precio justo", concluyó Botta.Desde Lentesplus.com también dieron algunos tips para realizar las mejores compras online. Lo primero es hacer una lista de lo que se busca y tener todo lo necesario a mano. Por ejemplo, en el caso de esta compañía que vende lentes de contacto hay que tener presente la receta médica e identificados posibles productos complementarios como soluciones y líquidos, gotas oftalmológicas o algún otro.Otra recomendación es acceder siempre a los sitios de las marcas desde la web oficial del Hot Sale, donde están todas las empresas que participan oficialmente del evento.Antes de comprar es importante verificar el límite de las tarjetas y otras formas de pago disponibles, además de tenerlas a mano, junto con todas las claves y datos personales, al momento de hacer la compra. También se deben revisar las formas de envío y tiempos de entrega, las políticas de cambios y devoluciones.Más allá de la operación en sí de compra, también se deben tener en cuenta los aspectos de seguridad informática para hacer las operaciones de forma segura, evitar estafas y robos de información.Utilizar un filtro web. Los filtros impiden la navegación por sitios web conocidos por ser usados para ejecutar estafas, ataques phishing o propagación de malware.Usar gestores de contraseñas. Estos gestores crean contraseñas aleatorias, las recuerdan y las introducen por nosotros, sin que tengamos la necesidad de recordar complejas contraseñas. Tienen la capacidad de detectar un sitio fraudulento o de phishing e impedir su acceso.Si parece demasiado bueno para ser verdad, prestá atención. Los ciberdelincuentes y estafadores presentan ofertas atractivas difíciles de rechazar y para ello recurren a la ingeniería social y usan marcas reconocidas, amigos y familiares para generar confianza y parecer legítimos. Es muy importante estar alerta y si algo parece extraño y demasiado bueno para ser real, desconfiá porque posiblemente sea fraudulento o malicioso.Revisar los extractos bancarios con regularidad. Dado que eliminar toda amenaza de estafa es bastante complicado, podemos reducir la posibilidad de ser víctima de una estafa o phishing comprobando los extractos bancarios y teniendo un control especial de los gastos que estén fuera de lo normal. Además, es importante revisar los correos electrónicos de confirmación de compra para asegurarnos que no se están realizando movimientos fraudulentos sin nuestro conocimiento.Cuidar cómo y dónde te conectás. Los smartphones nos permiten acceder a internet y consultar las ofertas en cualquier momento y lugar, ¿pero son seguras las redes WiFi desde las que nos conectamos? Los ciberdelincuentes simulan las redes WiFi gratuitas de las cafeterías o espacios públicos con la intención de acceder a los dispositivos de sus víctimas. Si no estás convencido de que una red es segura, es mejor usar tu conexión 3G/4G.Vigilar donde hacemos "clic". Tanto las compañías legítimas como los ciberdelincuentes juegan con la presión del tiempo y muestran ofertas con cronómetro cuenta atrás como estrategia de ventas para generar un impulso de compra en el consumidor. Es posible que recibas ofertas atractivas con límite de tiempo, por lo que es importante detenerse, pensar y controlar nuestros impulsos antes de comprar para no caer en trampas de phishing por error. No hagas "clic" si no estás 100% seguro de que la web es legítima y de confianza.¡Cuidado con el typosquatting! El typosquatting es un término que se refiere a la técnica que usan los ciberdelincuentes al aprovechar los errores tipográficos que los usuarios cometemos por la prisa al escribir en los dispositivos, especialmente en los smartphones, y así redirigirnos a páginas web y dominios previamente registrados que simulan ser webs legítimas y que pueden infectarnos con virus o software malicioso.