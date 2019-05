Arcor aumenta su participación en Mastellone al 43%

Arcor y Bagley aumentan su participación en Mastellone. A través de una carta a la Comisión Nacional de Valores, anunciaron la compra de 2,3 millones de acciones de la firma láctea por u$s 996.634. Con esta operación, las compañías, de manera conjunta, acumulan un 43% del capital social de la dueña de La Serenísima.



La empresa fundada por la familia Pagani inició su incursión en Mastellone a fines de 2015. En aquel momento, Arcor y Bagley pactaron un aporte irrevocable inmediato de u$s 50 millones y otro de u$s 35 millones a pagarse antes de febrero de 2017 a cambio de un tercio de la firma láctea. A su vez, rubricaron un acuerdo que le entregaba a ambas compañías el derecho de adquirir hasta un 49% de empresa hasta 2020.



La última operación realizada data de noviembre de 2017 cuando Arcor y Bagley compraron 12,1 millones de acciones por u$s 5,2 millones para hacerse con el 40,24% de Mastellone. Durante 2018 no se registraron aportes para adquirir títulos por parte de las compañías del grupo Pagani.

Según el pacto original suscripto en 2015, entre 2020 y 2025 aumentarán su derecho de compra de acciones y votos al 100% de la láctea.



Tanto Mastellone como Arcor no atraviesan su mejor momento en el país. La compañía comandada fundada por Antonio Mastellone quintuplicó sus pérdidas durante el primer trimestre del año. Según los resultados correspondientes al período enero-marzo 2019, el rojo fue de $ 445 millones ? en 2018 perdió $ 1995,5 millones -.



En tanto, la firma de Pagani perdió $ 1010 millones el año pasado y recientemente anunció la suspensión de la producción en su planta de San Pedro, la cual dejará de fabricar alcohol por un mes. Asimismo, durante el último fin de semana, confirmó el cierre de la fábrica de La Campagnola en Mendoza, que trasladaría sus operaciones a San Luis.



Aunque Arcor ocupa un lugar importante en el directorio de Mastellone, el CEO de la compañía es Carlos Agote, representante del fondo Dallpoint Investments, otro de los accionistas de la dueña de La Serenísima. "Siendo inversores financieros (a diferencia de Arcor, que es estratégico), la prioridad, siempre, es la renta", afirmó el ejecutivo al ser consultado por este medio a fines de 2018 sobre una posible venta de sus títulos de Mastellone.



Desde la láctea, consideran a la alimenticia como un socio clave a la hora de colocar sus productos en el exterior.



Fuente: Cronista.com.