El precio de la soja sigue en caída y llegó a su nivel más bajo en 11 años

El contrato de mayo de referencia de la oleaginosa cayó 1,75% (u$s 5,1) hasta los u$s 294,05 la tonelada, valor que se ubicó por encima de la cotización del 22 de junio de 2007, cuando el poroto se posicionó en u$s 292,85 la tonelada.



La baja en el precio del poroto, que llevó al contrato de referencia a mínimos de hace más de una década, fue producto de "las preocupaciones acerca de la posibilidad de que la guerra comercial entre las mayores economías del mundo se prolongue más de lo esperado", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario de la actividad en Chicago.



"A los operadores les preocupa que las negociaciones comerciales entre los funcionarios chinos y estadounidenses no logren generar un acuerdo para poner fin a la disputa que ha reducido las exportaciones de productos agrícolas del país norteamericano a China", agregaron desde la entidad bursátil rosarina.



Desde el mercado temen que la intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los aranceles del 10% al 25% a una serie de productos chinos se concrete mañana al mediodía, decisión que representaría un perjuicio para China de US$ 200.000 millones.



A la vez, se conoció ayer que el Ministerio de Comercio de China tomaría represalias si Estados Unidos efectiviza mañana un aumento de los aranceles a las importaciones chinas.



"La medida intensificaría la disputa comercial que ha reducido los envíos de soja estadounidense a China a medida que continúan las negociaciones sobre un posible acuerdo en Washington", indicaron desde la BCR.



Según indicaron desde la corredora de granos Granar, "a nivel mundial provocará una caída del volumen de comercio global y obviamente en el de la soja, al tiempo que se puede prever un debilitamiento del dólar frente al euro".



"Además hay que sumarle a esto que China va a consumir 10 millones de toneladas menos por la gripe porcina que afectó muy fuertemente a la producción de cerdos, lo cual es un dato bastante bajista para la soja", agregaron desde Granar.



Sin embargo, el especialista en mercados internacionales de la corredora, indicó que "Argentina termina mejor parada en este conflicto, porque los chinos de algún lado van a tener que sacar la soja, lo cual nos puede favorecer, porque primero se van a volcar al mercado brasileño y después al nuestro", agregó.



"En Argentina estamos acostumbrados a seguir de las narices a Chicago, pero ahora se disoció el precio entre nuestro mercado y el de ellos. Puede ocurrir que en Rosario se produzcan subas, al revés de lo que puede pasar en Chicago", concluyó.



En tanto, el maíz cerró con fuerte baja de 3,12% a u$s 135,63 la tonelada por débiles datos de ventas de exportación de Estados Unidos y ante mejoras climáticas que permitirán avanzar con la siembra en el Medio Oeste.



A su vez, el trigo registró pérdidas de 2,25% a u$s 154,97 la tonelada debido a las preocupaciones sobre las perspectivas de exportación para el cereal estadounidense, en un contexto de abundantes suministros mundiales y de expectativas de grandes cosechas en los exportadores del hemisferio norte. (Ámbito Financiero)