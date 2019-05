Cooperativa Eléctrica preocupada por el costo del congelamiento en la tarifa

El gobierno nacional determinó un congelamiento de tarifas eléctricas para usuarios residenciales hasta el 31 de octubre del corriente año. El beneficio no regirá para otras categorías (no residenciales). Por su parte, el gobernador de la Provincia de Entre Ríos afirmó que el congelamiento de tarifas en la Provincia se aplicará a todos los tramos de consumidores.



En este escenario, la Cooperativa Eléctrica de Concordia deberá comprar la energía para sectores no residenciales con el aumento previsto.



En ese sentido, aseguran que "no resulta claro quién se hará cargo del costo con aumento con que se comprará la energía para categorías no residenciales, teniendo en cuenta el anuncio de extensión del congelamiento tarifario en nuestra provincia para dichos sectores".



La CEC expresó, en varias oportunidades, "disconformidad con la forma en la que se aplicaron los aumentos y las épocas del año en que se implementaron. Lo cual determinó una seria dificultad para los cumplimientos de cancelación de facturas por parte de los asociados. Aún teniendo que comprar la energía a CAMESA para la provisión, sin ninguna consideración especial según la situación de dificultad expuesta. Es decir que la cooperativa, por un lado, financia a sus asociados (hasta 8 cuotas sin interés) y, por otro, debe pagar a CAMESA al contado, a mes vencido, o con los intereses de plaza del Banco Nación".



"Recordamos, una vez más, que la Cooperativa Eléctrica de Concordia no es formadora de precios bajo ninguna circunstancia. Por esta razón, ante cada modificación tarifaria impulsada desde el ámbito nacional o provincial, nuestra institución no tiene incidencia en la misma", señalan.



"Les medidas de políticas energéticas Implementadas en los últimos años impactaron en las distribuidoras de energía generando en ellas consecuencias que desafiaron fuertemente la capacidad de gestión de las organizaciones. Aún en medio de situaciones adversas, la Cooperativa Eléctrica de Concordia, dentro de sus posibilidades y en base a una administración transparente, siempre realizó las inversiones posibles que permitieran continuar brindando un servicio de calidad", indican.



1- De 55.404 asociados/ usuarios con que cuenta la cooperativa, 49.652 son consumidores residenciales: (26%) -12.950 asociados- paga tarifa a social / (74%) -36.700 asociados- paga tarifa normal.



2- De este sector, el 54% paga su factura por consumo de energía hasta $1500.



3- Durante los ejercicios 2014/15 ? 2015/16? 2016/17 ? 2017/18 se realizaron inversiones en tendido de líneas aéreas y subterráneas, subestaciones nuevas, obras en líneas y subestaciones por valor de: $ 94.045.084,91. Esta información consta en las memorias respectivas de cada uno de los ejercicios indicados.



En el ejercicio actual (cierra el 30/6/19) se lleva invertido en obras: $37.911.644,42 (9 transformadores, 563 columnas media y baja tensión y postes de madera tratada), 42.815 (cuarenta y dos mil ochocientos quince) metros de cables de baje y media tensión aéreos y subterráneos.



4- Cortes de energía: tomando los años relevados (2015/16/17/18) el nivel de reclamos por cortes de energía oscila entre 27 y 30 diarios. Eso representa el 0,05% de los asociados.





5- La CEC genera trabajo de forma directa e indirecta a 280 familias de Concordia.



Por último, y reiterando lo ya expresado más arriba con relación al congelamiento de tarifas, no resulta claro quién se hará cargo del costo con aumento con que se comprará la energía para categorías no residenciales, teniendo en cuenta el anuncio de extensión de dicho congelamiento tarifario en nuestra provincia para categorías no residenciales.