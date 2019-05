El dólar subió 17 centavos y cerró en $ 46,50

La inestabilidad global por el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China impactó en el dólar, que rebotó y subió 17 centavos este jueves a $ 46,50 en bancos y agencias de la city porteña.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa avanzó 15 centavos a $ 45,25. Sucedió por un aumento en la aversión al riesgo en medio de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.



El billete verde comenzó muy demando y llegó a subir 1,4% en sintonía con algunas monedas emergentes (Brasil y México) pero luego en la última hora comenzó la oferta a presionar el valor del divisa.



"La oferta vino por el lado de las liquidaciones de exportadores cerealeros que está a un promedio esta semana de 100 millones diarios, y se le agregaron otros ingresos de áreas de energía y petroleras, en la última hora de operaciones", explicó Fernando Izzo, operador de ABC Mercado de Cambios.



En esa línea, Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de cambio afirmó que el contagio externo se combinó con factores locales para volver a generar un escenario de relativa presión sobre el tipo de cambio. "La estrategia oficial se mantuvo con la intención de moderar la corrección alcista de los precios, logrando recortar la fuerte suba inicial hasta convertirla en una moderada corrección que acompañó la tendencia internacional", remarcó.



Y agregó que sobre el final de la jornada "las monedas regionales se recuperaron frente al dólar y con un contexto más distendido estimularon la reaparición de la oferta local, en un clima más favorable para calmar las expectativas y para atenuar la suba de hoy".



La apreciación de la divisa se da también a nivel regional. Tal es así que en Brasil ganaba 0,4%; en Chile sube 0,1% y en México asciende 0,5%.



El dólar operó con tendencia dispar y marcada volatilidad en una rueda que tuvo una relativa empatía con el renovado nerviosismo internacional.



Las órdenes de compra encontraron poca respuesta del lado de la oferta genuina, justificando un avance que se detuvo cuando la cotización tocó máximos en los $ 45,70.



No obstante, la estrategia oficial, con posturas de venta en los mercados de futuros y amenazas de intervención en el contado, fue desarmando la presión sobre los precios que fueron retrocediendo hacia el final del día, momento en que se anotaron los mínimos de hoy en los $ 45,25 sobre el cierre.



El volumen operado fue de u$s 843 millones, un 12% más que ayer.



Nueva baja de la tasa

Como es habitual, el BCRA efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto de $ 187.595 millones a una tasa promedio de 72,528% una máxima de 72,7390% y una mínima adjudicada de 72,297%.



En la segunda subasta el monto adjudicado fue de $ 29.407 millones a una tasa promedio de corte de 72,186%, siendo la tasa máxima adjudicada de 72,3420% y la mínima adjudicada de 71,999%.



En tanto, el Central convalidó la quinta baja en fila de la tasa de política monetaria que descendió al 72,481% (el miércoles fue de 72,875%) mientras que el monto total adjudicado fue de $ 217.002 millones.



Asimismo la autoridad monetaria llevó a cabo por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas por u$s 30 millones cada una.



Otros mercados

En el mercado informal, el blue cerró sin cambios a $ 46, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" terminó el miércoles casi sin variaciones a $ 45,42.



En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 70%.



En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 674 millones, un 17% menos que el día de ayer.



Los plazos más cortos concentraron más del 65% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio terminaron operándose a $ 46,93 y $ 49,16 (TNA 61,60% y 60,65%). Octubre con u$s 23 millones operados, finalizó a $ 58,85 (TNA 62,69%).



En el día de hoy no se lo vio intervenir al BCRA. Los plazos finalizaron con subas promedio de veinte centavos, acompañando la suba del spot", afirmó Izzo.



Por último, las reservas brutas del BCRA bajaron el miércoles u$s 166 millones hasta los u$s 68.9760 millones.