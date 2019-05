Empresarios consideran que Argentina no llegó aún "al piso de la recesión"

Las caídas en la actividad industrial y en la construcción reportadas en las últimas horas por el INDEC demuestran que la Argentina no llegó todavía "al piso de la recesión", advirtió el presidente del Consejo de Empresarios Nacionales, Pablo Challú.



Además, Challú planteó que con "las medidas que el Gobierno sigue adoptando, la reactivación es imposible".



"Los datos correspondientes a marzo de la caída en la actividad industrial y en la construcción confirman que la recesión no ha tocado el piso aún", sostuvo.



El economista aseguró que "con esta combinación de políticas económicas es imposible lograr la reactivación, la recesión naturalmente impacta sobre los ingresos fiscales, generando un círculo vicioso: los ingresos fiscales caen a una velocidad mayor que los gastos y al Gobierno no le queda otra que seguir aumentando los impuestos para tratar de llegar al prometido déficit cero".



"El aumento de la tasa de estadísticas que anunció ahora el Gobierno es una medida que va a ser muy perjudicial para la situación actual, porque es claramente recesiva, aumenta los costos y va a terminar agravando la situación de la economía en general", aseguró en un comunicado de prensa.



Challú criticó a "los funcionarios que decían que se había alcanzado el piso de la recesión" y planteó que "deberían darse un baño de realidad para solucionar la situación crítica en la que se encuentran los trabajadores, las empresas (que pierdan su valor patrimonial o cierran) y la economía en general".



"Si no hay un efectivo cambio de rumbo en la política económica, lamentablemente no empezará a modificarse la actual situación crítica de la Argentina", manifestó.



Por otra parte, en cuanto a la convocatoria al diálogo por parte del Gobierno, Challú expresó: "Desde el Consejo de Empresarios Nacionales solicitamos que se incluya, en cualquier eventual discusión, a la realidad económica actual y que si se proponen políticas ellas sean para superar las situaciones que viven hoy las empresas, los trabajadores y la economía en su conjunto".



"Queremos dejar en claro que rechazamos todo intento que implique un mayor ajuste, en particular los puntos de la propuesta que hacen referencia a la "reforma laboral y previsional", completó.