Notable crisis en la Argentina y la odisea de conseguir un trabajo

Video: Testimonios: Las expectativas de quienes se postulan para un puesto de trabajo

"Lo que ocurre es gravísimo"

El panelista Mariano Kohan

"El comercio es uno de los sectores más afectados primero por la recesión"

El periodista Sebastián Martínez

"Desde enero a mayo hubo 1830 despidos en el sector privado en Entre Ríos"

El periodista Javier Aragón

"Hay un tema polémico: se habla de cambio de tendencias"

El conductor del programa, Lalo Foncea

"Básicamente, se está apostando a vender por Internet y a vaciar los locales comerciales"



La periodista Luz Alcain

"Hay que aceptar que hay un montón de trabajos que no van a existir más"

La periodista Ana Tepsich

Algunos informes privados estiman que, entre enero y marzo de este año, los despidos y suspensiones aumentaron un 41% en relación al mismo periodo del año pasado.Un dato en este sentido es el que muestra que, actualmente, se registra a nivel nacional un número récord en solicitud de seguros por desempleo.Si bien los primeros meses de 2018 marcaron mayor cantidad de despidos en el sector público-estatal, desde mitad de aquel año hasta la actualidad es el sector privado quien viene encabezando las estadísticas.Se observa que el rubro automotriz presenta la mayor cantidad de despidos, seguido por el textil, la electrónica y finalmente alimentos y bebidas.Y aDías atrás se conoció la noticia del cierre de tres sucursales del Bazar El Entrerriano en diferentes localidades de la provincia, incluso el cierre del depósito general ubicado en colonia Avellaneda. Así, la empresa concentra ahora su actividad sólo en Paraná y con la mitad de los empleados.Despidos, suspensiones, desvinculaciones esforzadas o la renuncia del trabajador por falta de pagos o situaciones insostenibles, son las formas que llevan a que este flagelo del desempleo crezca cada día.Pero?Desde el Sindicato de Empleados de Comercio advierten que en la mayoría de las cadenas nacionales el pago de la indemnización suele ser del 100% o el 80% si el empleado se retira y arregla con el empleador.Pero al mismo tiempo informan que cada vez son más las empresas que se amparan en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, por el cual pueden abonar al trabajador sólo el 50% del total.Y así es como, luego,Un ejemplo de esto sucedió este lunes en Paraná, donde gran cantidad de personas hicieron cola para postularse a la convocatoria de un nuevo tenedor libre que abrirá en la ciudad., manifestó que ""."Lo que vemos en Entre Ríos es liviano a lo que pasa en otros lugares de la Argentina. En Córdoba, por ejemplo, es gravísimo lo que ocurre en el terreno de la industria.", remarcó., indicó que "Ya lo vivimos en la década del 90´, en los últimos años de la gestión menemista con todas las medidas que se tomaban y no lográbamos salir de la recesión"."Algunos economistas y empresarios, al analizar la crisis del empleo, sostienen que", señaló.Conviene hacer un plazo fijo, comprar dólares y nada más", dijo., resaltó que ""Hay 130 mil empleados asalariados en el sector privado en la provincia de Entre Ríos, pero el año pasado había 137 mil. Esto habla de lo mal que se está", indicó.expresó "son cada vez más las empresas que cierran en el país, y Entre Ríos no es la excepción., como ocurrió este lunes en la ciudad de Paraná"."Muchos hablan de que el cierre de comercios, más allá de la recesión económica y los números que no les cierran a muchos empresarios, tiene que ver con un cambio de tendencia, en lo que se refiere a los comercios de electrónica. Hablar en momentos tan difíciles, de recesión, de que si la gente compra más por internet, es muy polémico", apuntó.Por otra parte, indicó: "de acuerdo a los datos más llamativos,".aseguró que "vender una computadora por internet a 4000 pesos más barato que en un local comercial, es una decisión empresarial. Esto tiene que ver básicamente a apostar a vender por Internet y a vaciar los locales".Alcain, en otra parte del programa, aportó: ", hasta el momento no ha habido ni un peso. Unos meses después echaron a otras 30 personas que tampoco han cobrado ni un peso"."Al mirar las estadísticas, hay análisis que dan cuenta de la reforma laboral que estaba pendiente de debate en el Congreso, pero que no es de urgencia para el sector empresario que tiene otras prioridades o gastos más altos que lo que constituye el gasto salarial.", aseveró.resaltó: "Suena muy feo, pero hay que reconocer que a pesar de la crisis económica, tanto en el caso del diario en papel, como lo que está ocurriendo en el rubro electrónica, es un cambio de paradigma al que vamos. Hay que aceptar que hay un montón de trabajos que no van a existir más. Entiendo que"."Realmente estoy ansiosa de escuchar a los candidatos electorales, para que me digan no solamente que van a producir una reactivación sino el cómo lo van a hacer.", aseveró.Asimismo planteó: "¿No será que esto que estamos pasado ahora era inevitable y la consecuencia de `la fiesta` que se vivió antes, el populismo?".