La soja tocó su menor valor en una década y se "abarata" la cosecha argentina

El precio de la soja no logra encontrar un piso en el mercado de Chicago, para ceder este lunes por séptima jornada consecutiva, en una jornada marcada por la volatilidad en las plazas de referencia después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles sobre China.



La oleaginosa llegó en la jornada a bajar un 1,6% a u$s 299,93 por tonelada, cerca de su menor valor en más de una década. Sin embargo, se recuperó levemente para cerrar en u$s 300,39 (-1,47%).



A su vez, el maíz perdió un 2,04% a u$s 140,05, mientras que el trigo culminó estable a u$s 157,27.



Trump elevó fuertemente la presión sobre China el domingo para alcanzar un acuerdo comercial, al anunciar que aumentará los aranceles sobre bienes del gigante asiático valorados en 200.000 millones de dólares.



La soja viene de acumular cuatro semanas seguidas de pérdidas, debido a que los retrasos en la siembra de maíz por las lluvias podrían llevar a los agricultores a destinar más hectáreas a la oleaginosa, a pesar de la débil demanda de China.



Se abarata la cosecha

Según estimaciones del IERAL, cada 10 dólares que cae la oleaginosa en el mercado internacional el valor de la cosecha se achica a razón de u$s550 millones.



Considerando el precio que se pactaba a comienzos de año, esto implica que en el lapso de los últimos cuatro meses, el complejo exportador ya estaría resignando más de u$s1.600 millones.



Los dólares que han ingresado hasta el momento están por debajo del promedio de los últimos años; las ventas por parte de productores también están retrasadas y el precio internacional viene en baja, abaratando el valor estimado de la cosecha.