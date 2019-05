El dólar recortó la escalada y subió 30 centavos en un día de alta volatilidad

Las tensiones comerciales entre los EEUU y China llevaron a pronunciadas bajas en los mercados bursátiles del exterior y también a la depreciación de las monedas emergentes. No obstante, esta última fue perdiendo fuerza con el correr de la rueda financiera.En ese marco, el dólar subió un 0,7% en bancos del microcentro porteño. En sucursales del Banco Nación avanzó 30 centavos, a $45,70 para la venta, cuando había superado los 46 pesos en el primer tramo de los negocios.En el mercado mayorista se operó al cierre a 44,65 pesos.El monto operado en el segmento de contado (spot) fue de unos USD 746,3 millones, mientras que en futuros se pactaron USD 1.246,6 millones en el ROFEX, donde los contratos para fin de mes concluyeron a $46,62, y para diciembre de 2019, a 62,35 pesos."Sin intervención oficial, el mercado encontró cierta moderación en el ajuste de los precios debido al buen flujo de ingresos verificados en la fecha", comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Una nueva escalada en las tensiones comerciales entre los EEUU y China impulsa la depreciación de las divisas de países emergentes. El presidente estadounidense anunció el domingo, a través de mensaje en la red social Twitter, que su país aumentará el próximo viernes del 10% al 25% los aranceles sobre China en bienes de importación al considerar que las negociaciones entre ambas potencias van demasiado lentas.En Brasil, el dólar subió este lunes 0,4%, a 3,95 reales. En China el billete verde se encareció 0,4%, a 6,76 yuanes por dólar.Para Luis Palma Cané, experto de Fimades, cuestionó el accionar del mandatario norteamericano por estar "actuando de manera impulsiva, compulsiva, sin medir los riesgos. Teníamos una situación económica mundial con cierta desaceleración, con impacto en el comercio exterior"."La situación geopolítica mundial está perjudicando la economía, más que los fundamentos macroeconómicos, y esto no ayuda, es extremadamente negativo: va a pegar a los emergentes en general y a la Argentina en particular, con la caída de monedas y suba de la tasa en EEUU", expresó Palma Cané.En la subasta por cuenta y orden del Tesoro, el BCRA colocó USD 60 millones en dos subastas, con un precio promedio 44,7688 pesos.El BCRA comunicó, al inicio de la semana pasada, el virtual abandono de la zona de no intervención del mercado cambiario, lo que implica la posibilidad de intervenir, con anuencia del Fondo Monetario, en él aun cuando la cotización de la divisa se encuentre por debajo de $51,448, techo de la banda."Esta medida tiende a fortalecer el poder de fuego de la autoridad monetaria en caso de una elevada demanda de divisas, lo cual luce altamente probable dada la actual incertidumbre electoral", apuntó Ecolatina."Sin embargo, incluso en el escenario en el que las presiones cambiarias logren ser domadas por el BCRA, no esperamos que se observe durante los próximos meses una significativa desaceleración de la inflación", añadió un informe de la consultora.

Nery Persichini, gerente de Inversiones de GMA Capital, consideró que "el FMI, cuyos técnicos son defensores a ultranza de la libre flotación, comienzan a entender la importancia de la estabilidad cambiaria en una economía virtualmente bimonetaria y con costos en dólares como lo es la argentina"."Un dólar que se mueva poco es una condición necesaria para anclar las expectativas de inflación y ponerle un freno más firme al aumento de precios", agregó.El mercado de cambios mantiene este año una provisión de divisas comerciales favorable por la caída de las importaciones y un repunte de las ventas del agro.Irina Moroni, economista Jefe de Fundación Capital, expresó que "el saldo comercial alcanzaría los USD 7.500 millones en 2019. En línea con la cosecha récord, se prevé un alza en las exportaciones, mientras las importaciones se contraerían en un contexto de recesión económica. Se proyecta un descenso del déficit de turismo, aunque el incremento en el pago de intereses moderará la baja del déficit de cuenta corriente", a un 2,3% del PBI.