Consultora afirma que la inflación no bajará en los próximos meses

La inflación no se desacelerará en los próximos meses debido a la "falta de un plan integral" para coordinar las expectativas y al impulso que tomaron las paritarias, sostiene un estudio privado.



Para la consultora Ecolatina, "incluso en el escenario en el que las presiones cambiarias logren ser domadas por el Banco Central, no esperamos que se observe durante los próximos meses una significativa desaceleración de la inflación". En ese sentido, señaló que "si bien controlar el mercado cambiario reduce la probabilidad de una nueva aceleración en el avance de los precios, no es condición suficiente para que la inflación se encuentre en un nivel significativamente más bajo".



Ecolatina sostuvo que "esto se debe a que por el momento no se percibe la existencia de un plan integral que logre coordinar expectativas. Por caso, en las últimas semanas comenzó a tomar fuerza el visto bueno del gobierno en relación al ajuste trimestral de las paritarias, siendo incluso el costo laboral un driver más importante que el dólar a la hora de analizar el proceso inflacionario y al que no se le suele dar tanta importancia".



"El acortamiento de la vigencia de las paritarias constituye un intento de proteger los ingresos reales de los trabajadores en un contexto de inflación elevada e incierta y frenar la caída del consumo de cara a las elecciones", observó. Días atrás, la consultora Elypsis circuló, ante ámbitos empresariales, un informe que anticipa otra fuerte suba de precios en abril -aunque menor a marzo- y pronostica un leve descenso para mayo.



El informe remarca como "negativo" el "nuevo shock nominal" de finales de marzo y principios de abril.Estima que durante la primera semana de abril el índice de precios al consumidor se disparó 1,5%, siendo la más alta desde septiembre.