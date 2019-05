Aumentó el turismo receptivo en todas las regiones, menos en Córdoba

El turismo receptivo aumentó en todas las regiones, menos en Córdoba, durante el primer bimestre del año.



Por otra parte, destacaron que "en el primer bimestre de 2019, se observó una caída del 1,3% interanual en el total de viajeros hospedados en nuestro país".



"Desagregando por origen, los turistas residentes registraron una variación interanual del -5,5%, mientras que los no residentes una suba del 12,5% interanual", dijeron.



Las regiones con mejor performance fueron: la provincia de Buenos Aires (+28,2%), el Norte (+20,1%) y el Litoral (+18,5%); además, en la Patagonia (+14,8%), Cuyo (+12,3%) y CABA (+10,1%) también se constató un buen desempeño del turismo no residente.



En el otro extremo, en la provincia de Córdoba se registró una reducción en el indicador del 12,5%.



En tanto, "el saldo del turismo internacional fue negativo por -42.400 personas, con un ingreso de 572.000 personas frente a la salida de 614.400 personas del país", afirmaron.



Mientras que en enero-febrero de 2019, se observó una caída del 1,3% en el total de viajeros hospedados en nuestro país, con respecto a igual período de 2018, de acuerdo con los datos relevados por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) de INDEC.



El total de turistas no residentes mostró un incremento del 12,5% interanual, pero éstos representan alrededor del 22% del total.

Durante los primeros dos meses del corriente año, fueron 4.230.778 las personas, residentes (3.307.482) y no residentes (932.296), que ingresaron al país, cantidad inferior a igual período de 2018 (-1,3%).



Los turistas residentes (78% del total) registraron una variación interanual del -5,5%, mientras que los no residentes (22% del total) aumentaron más del 12% con respecto al año 2018.



El análisis también se centra en el flujo de turistas que entran y salen del país, por vías aéreas, contabilizando el total de los aeropuertos.

Con datos provistos por la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) de INDEC, se compara el acumulado a febrero 2019 con igual período del año 2018.



Chile, Brasil y Paraguay se destacan como los países de origen de turistas que más eligieron Argentina como lugar de visita:

+60,9%, +34,0% y +24,8% interanual, respectivamente.



Los siguen Estados Unidos y Canadá (+14,3%), Uruguay (+13,4%) y Bolivia (+7,5%); en el resto de América se registró un incremento del 24,3% en el total de turismo no residente que ingresó a la Argentina durante el primer bimestre 2019.



En Europa y el resto del mundo también se alcanzaron variaciones positivas en los primeros dos meses del año: +13,5% y +7,5% interanual, respectivamente.



