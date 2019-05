Acción de Mercado Libre salta 21 % y la empresa vale más de US$ 29.000 millones

Así, la empresa fundada por Marcos Galperín se convierte en la compañía argentina más valiosa del mundo, con más de US$ 29.000 millones, cinco veces más que YPF, y casi el doble que Tenaris, la fabricante de tubos de Techint. En lo que va del año, su acción sube 65 % y 45 % en los últimos 12 meses.



Mercado Libre anunció los resultados del primer trimestre 2019 con crecimientos en e-commerce y fintech. Las ventas netas fueron de US$ 473,8 millones, un aumento del 92,9% en moneda corriente y de 47,6% en dólares.



La compañía informó que a través de su plataforma se vendieron 82,8 millones de artículos, un crecimiento interanual del 3,3%. El valor total de los artículos comercializados aumentó un 26,6%, alcanzando los US$ 3.088 millones.



Mercado Pago, la pata financiera del grupo, procesó 143,9 millones de transacciones por un valor récord de US$ 5.639 millones, lo que representa un aumento interanual del 82,5%. El volumen total de pagos fuera de la plataforma creció un 118,8% interanual en dólares, superando los US$ 2.500 millones.



La ganancia neta del trimestre fue de US$ 11,9 millones. El año pasado había tenido pérdidas. Esta utilidad representa 13 centavos por acción, cuando los analistas habían calculado que iba a ganar solo 3 centavos.



La firma informó que superó por primera vez la marca de 200 millones de productos ofrecidos en el marketplace de Mercado Libre, lo que representa un aumento del 57,9% con respecto al año anterior.



Las compras desde teléfonos celulares ya representan el 62,9% del volumen total del dinero transaccionado en el marketplace, un 10,9% de crecimiento interanual a tipo de cambio constante.



Fuente: Clarín