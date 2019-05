Comienza a regir la ley de pesca en Concordia: todo lo que hay que saber

Quienes no cumplan con los requisitos exigidos en los controles que realiza el inspector con la compañía de Prefectura, o de la División Abigeato, se le secuestrarán todos los elementos y hasta las piezas capturadas, lo cual deberán realizar posteriormente el reclamo directamente a la parte de Flora y Fauna de Paraná.



Sobre las inquietudes de los pescadores, Guillermo Filsinger, inspector de fiscalización de Flora y Fauna de Entre Ríos, dijo a El Sol que "la licencia de pesca es lo que se pide a partir desde el año 2014, que es obligatorio en la provincia tener la misma para poder realizar la actividad de pesca en toda la provincia porque es una ley provincial vigente del año 1970, lo que pasa es que acá en Concordia nunca se aplicó, pero por ejemplo en Puerto Yeruá, nosotros la estamos aplicando desde el año 2006, que es el único lugar de la costa del Río Uruguay que tenía control", puntualizó.



"Ahora lo que se pretende es trasladar el control a toda la provincia, sobre todo a Concordia donde hay mucha depredación con la boga, con el Surubí, con el Dorado -dijo y sostuvo- hay que enseñarle a la gente que tiene que cuidar entonces una de las cosas de cómo controlarla es aplicando la ley", aclaró el funcionario.



Asimismo Filsinger explicó cómo hay que hacer para obtener el carnet de pesca que se necesita hoy para tirar un anzuelo al agua: "la autorización de pesca, que es el carnet, se lo puede sacar vía internet entrando en la página de la provincia, se pone "licencia de pesca Provincia de Entre Ríos" y automáticamente lo tira a un lugar donde están todos los datos, una vez cumplimentados todos los requisitos lo imprime le emite una boleta de pago y va hasta un Entre Ríos Servicios y lo imprime, y una vez que pague, la persona con el comprobante de pago, o sea el ticket, lo abrocha a la boleta de pago y queda habilitado para pescar durante un año calendario", detalló.



Del mismo modo enfatizó que "los inspectores de la provincia tienen los talonarios manuales y se lo hace en el momento al pescador, si el inspector encuentra a alguien pescando que no tenga el carnet, se lo hace en el momento y queda habilitado para pescar por un año calendario", dijo.

Además, aclaró que si no se cumple con los requisitos exigidos "lamentablemente me ha tocado tener que secuestrarles los elementos a los pescadores, esa es la parte más fea del trabajo, entonces al no tener los documentos exigidos según la ley de pesca, se presume infracción y nosotros secuestramos todos los elementos de pesca y las piezas, se labra un acta que va a Paraná con todos lo secuestrado, y allá en la capital de la provincia, en la parte legales, ellos resuelven, entonces la gente tiene 5 días hábiles para hacer el reclamo a Paraná para poder recuperar sus elementos secuestrados".



Para finalizar manifestó que "en Concordia no hay un espacio físico para hacer ningún reclamo, todo se hace vía internet a la ciudad de Paraná".



