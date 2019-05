Hay problemas con los posnet: "Trae un perjuicio para el comercio y el usuario"

El medio electrónico de pago presenta dificultades desde este jueves. Manuel Gabás, integrante de la comisión directiva de APYME, reconoció a Elonce TV que se presentan inconvenientes y que esto repercute en las ventas.



"Desde ayer (jueves), estamos sin posnet. Hemos concurrido a averiguar a los responsables del sistema local y nos han aseverado que ha caído la actividad del posnet, no se sabe con exactitud la causa aún ni cuándo va a volver a operar con normalidad", informó.



Asimismo destacó que en la jornada de este viernes "han ido cayendo otros posnet, por lo que se va agravando el sistema. Para solucionarlo hay un modo manual, que se puede usar únicamente con las tarjetas de crédito; con la de débito no se puede hacer. Eso ha generado que se venda menos. El uso de las tarjetas de débito es por menor monto, y por lo general, se trata de la mayoría de las operaciones".



"Esto trae un perjuicio para el comercio y para el usuario que ve postergada su posibilidad de compra. Esperemos que se resuelva pronto o que intervenga la autoridad competente", puso relevancia.



Además, Gabás dijo que el comerciante "cuando la operación se hace de manera manual, no tiene la confirmación del total de las operaciones que se hicieron. No tenemos la confirmación que eso fue tomado por el sistema".



Esto se produce "en momentos en que las ventas vienen para abajo". El sistema de tarjetas "es muy usual hoy en la plaza, nos han dicho que son 8000 o 10 mil los comercios que son afectados en el país. No nos dan con precisión la cantidad".



Para el comerciante "esto crea zozobra, perdimos ventas ayer y hoy (viernes), perderemos ventas mañana y el domingo, seguramente si esta situación continúa, en un momento muy difícil para vender. Esperemos que esto se solucione a la brevedad".



"Una de las explicaciones que nos dan es que están cayendo los posnet que tenían que vencer a fin de año, y que desconocen por qué han caído ahora. Además nos dijeron que no tienen para reponer, ni siquiera inalámbricos", aunque esto no ha sido confirmado oficialmente, aseveró. Elonce.com