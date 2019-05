Subieron los límites de transferencias por home banking y cajeros

Hasta ahora los límites eran de $ 50.000 en el caso de cajeros y de $ 100.000 por home banking.



Los nuevos límites para las transferencias por cajeros automáticos serán de hasta $ 125.000, u$ s 5.000 o ? 5.000.



Mientras que a través de Internet (home banking y móvil banking), suben hasta $ 250.000, u$ s 12.500 o ? 12.500.



A través de Plataforma de Pagos Móviles (PPM), serán "de un importe acumulado que no exceda el equivalente a cinco veces el salario mínimo, vital y móvil, establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para los trabajadores mensualizados que cumplan la jornada legal completa de trabajo, vigente al cierre del mes anterior. Se podrá exceder este último límite en tanto se consideren medidas complementarias de seguridad", precisó el Banco Central.



La entidad monetaria detalló que todas estas transferencias son gratuitas y que las entidades financieras no podrán establecer límites inferiores a los antes señalados, sin perjuicio de que podrán incrementarlos.



Para operatorias específicas, los clientes podrán requerir -en forma presencial o por los canales electrónicos habilitados la ampliación temporal de los límites antes de la transferencia. Plazos fijos

También a partir de ayer, los ahorristas pueden realizar depósitos a plazo fijo mediante canales digitales en cualquier banco que ofrezca una mejor tasa, sin importar si son clientes o no de la entidad financiera.



Con esta nueva normativa el Banco Central espera que las entidades pongan en marcha la adecuación en sus sistemas en los próximos días.