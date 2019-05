Empresarios norteamericanos llegarán a Entre Ríos en Misión Comercial Inversa

La misma es financiada por el Concejo Federal de Inversiones y organizada entre el gobierno provincial junto a la Fundación Advanced Leadership.



El objetivo principal de la Misión es promover las inversiones, fomentar el desarrollo económico y mejorar las relaciones comerciales bilaterales entre regiones, ciudades e instituciones. Son 20 empresas entrerrianas las que participarán.



La iniciativa cuenta con el acompañamiento del CFI, fortaleciendo el compromiso permanente del organismo con el desarrollo regional, participativo, inclusivo y sustentable.



Esta Misión de comercialización y promoción realizada de manera inversa, es un programa de la Fundación Advanced Leadership, en el que conecta a gobiernos, compañías y líderes nacionales e internacionales, con el propósito de promover las inversiones, fomentar el desarrollo económico y mejorar las relaciones comerciales bilaterales entre regiones, ciudades e instituciones. Los empresarios estadounidenses se movilizan por sus propios medios para Argentina, con el objetivo de ver y conocer las oportunidades de negocios que les ofrece Entre Ríos y así evaluar donde pueden invertir o generar negocios entre países y en qué rubros exactamente.



Al respecto, el secretario de Producción, Álvaro Gabás explicó que "es importante saber que en el 2018 nosotros concurrimos con el gobernador Gustavo Bordet en una misión comercial a Estados Unidos en donde ratificamos un convenio que nos permitiera unir la oferta y la demanda. Hoy las empresas entrerrianas no tienen acceso al financiamiento para inversiones, dada la coyuntura económica nacional, por lo que nosotros buscamos esa oferta de dinero en el país del norte, lo que consiste en empresarios norteamericanos que van a poder invertir en la provincia".



"La forma de comercialización o de inversión está abierta en función del empresario entrerriano, es decir que puede ser tipo crediticio o puede darse de manera asociativa o a través de un fideicomiso o un mutuo, siempre priorizando la necesidad de la empresa y el acuerdo que concrete con el inversor americano", detallo.



La economía de Entre Ríos se sustenta en las actividades agrícolas, ganaderas e industriales. En su materia prima se destacan el cultivo de arroz, el trigo, el maíz, la soja; agregándosele la actividad forestal, principalmente en los departamentos de la costa del río Uruguay, y la avícola ganadera que también es de gran importancia teniendo en cuenta que de ella se desprende parte de la actividad industrial. La provincia posee el cuarto lugar en el país en cuanto a superficie implantada, es el segundo productor de salicáceas y el tercero en eucaliptus. En los últimos años se ha desarrollado un importante polo de esta cadena de valor basado en pequeños y medianos productores industriales, entre otros.



Empresas norteamericanas y entrerrianas



Algunas de las empresas internacionales que vienen son American Sustainable Business Council; Argentine American Chamber of Commerce of Florida; Autoxiro; Bright PathPharma; Coddle Creek Capital; The Estopinan Group; Interfrieght Logistics Miami: Gobierno del Estado de Maryland: Newpoint Gas, LLC:STORKE; VitaScientic entre otras.



Además participan las empresas entrerrianas Grupo Bolzan, Frigorífico Alberdi, Laboratorio Dominguez Lab, Secretos de mi país, De Martini, CYB SA, CYB SA, Las Camelias SA, Blueberries SA, Union Cerealera, Viviendas Amércia, Fideicomiso Ganadero del Litoral, Laboratorios LAFEDAR, Laboratorios Pyam, Hornos Graffo, Bioparx, Star Jewel Arandanos, Maquinarias Pecarí, Trebol Pama, El Talar Agroindustrial.



Acerca de la Fundación



Advanced Leadership es una organización internacional sin fines de lucro con sede en Washington D.C., y presencia en 10 países. Su propósito es fomentar y promover el desarrollo de los futuros líderes empresariales, políticos y sociales; a través de prácticas/pasantías laborales, cumbres de liderazgo, misiones comerciales, capacitaciones, seminarios y conferencias, y programas ejecutivos en todo el mundo. Desde su inicio, la organización ha empoderado y capacitado en forma directa a más de 10.231 líderes de diferentes países.