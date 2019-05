Arcor cierra una de sus plantas durante un mes por la caída de ventas

La empresa alimenticia Arcor, una de las más importantes de la Argentina, confirmó hoy que cerrará durante mayo su destilería de alcohol ubicada en la ciudad bonaerense de San Pedro debido a la caída de la demanda. .Según comunicó la compañía al Sindicato de la Alimentación la causa del cierre momentáneo es la acumulación de stocks por la crisis económica, pero aclaró que al menos por ahora no habrá despidos.La caída interanual del consumo de los productos de la canasta básica es la más pronunciada desde la crisis de 2002 y no hay perspectivas de mejoras en el corto plazo, según consultoras especializadas."Los stocks están completos, no hay más lugar para poner alcohol en los tanques", indicó Fabián Olivieri, representante del Sindicato de la Alimentación, en relación a la situación de la planta de Arcor en San Pedro.La empresa de la familia Pagani cuenta con dos unidades productivas en San Pedro: la destilería de alcohol, que data de 1979, y la fábrica de harina de maíz y de extracción de aceite de maíz, de mediados de los ´80."El Grupo Arcor informa que, ante la baja en la demanda de alcohol y los altos stocks acumulados, la compañía se vio obligada a suspender momentáneamente la producción de alcohol en la planta de San Pedro. El personal será destinado, durante ese período, a tareas de producción de harina de maíz y polenta", confirmó Arcor.La acumulación de stocks por encima de los niveles deseables es un fenómeno que por estos días está presente prácticamente en todos sectores industriales, ante la caída del consumo y a pesar de las suspensiones de personal y rebaja de los planes de producción.Uno de los datos que refleja esa situación es el bajísimo nivel de utilización de la capacidad instalada, que según el Indec se ubicó en el 58,5 por ciento en febrero pasado: en lugar se producir, las empresas se enfocan en vender stocks para reducir costos."Hay una parada total, programada ante la falta de ventas, aunque por ahora no afecta en términos salariales a los trabajadores, que vamos a ser reubicados en otros de los establecimientos de Arcor en San Pedro. Nos prometieron que van a respetar cargos adicionales por trabajo nocturno, entre otros", explicó Olivieri al diario Página/12.