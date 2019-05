Bazar "El Entrerriano" cerró otra sucursal y 10 trabajadores quedan en la calle

Impacto en el comercio

La crisis que afecta al comercio y otras actividades vuelve a golpear duramente a los comercios de la provincia y no distingue a los que llevan varias decenas de años trabajando.Cerró sus puertas este jueves, la sucursal de la ciudad de Gualeguaychú, de la tradicional firma de capitales provinciales "Bazar El Entrerriano". El local funcionaba hace más de 21 años en 25 de Mayo, casi Rocamora. Según dieron a conocer, diez trabajadores han sido cesanteados. La firma ya había cerrado las sucursales de Colón, Concordia y Santa Fe.Es una decisión que los empleados que todavía tenía la firma esperaban más temprano que tarde. La fuerte recesión, la escalada del dólar y la crisis generalizada atentaron contra la firma.Hasta hace tres meses los empleados en forma directa por la empresa eran diez, pero tres se fueron, empujados por la grave situación de la firma que el martes abrió sus puertas por última vez.Esta mañana, llegó personal jerárquico de la empresa para informarles a los trabajadores la situación: ya no abrirían más el local y el abogado de la firma los contactará para acordar las condiciones de la desvinculación.Uno de los empleados que fue despedido hoy, publicó una foto en las redes sociales con insultos al Presidente Macri y la inscripción: "Este es mi último día de trabajo". Se da la circunstancia que ningún responsable de la empresa se hizo presente en el local que hoy cerró sus puertas.Durante la mañana de hoy, mientras se hacían presentes dirigentes gremiales del Sindicato de Comercio, se estaban embalando los electrodomésticos, que estaban en el salón de ventas de calle 25 de Mayo al 1100.Según las primeras informaciones, la empresa habría solicitado ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo con sede en Paraná, el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis, algo que días atrás había concretado el Supermercado Malambo, el cual fue rechazado por el sindicato y los trabajadores.Como todo el país, Gualeguaychú pasa por una crítica situación económica. El año pasado, los despedidos del sector formal fueron 1272, según cifras oficiales. Y en lo que va del 2019, el panorama no es para nada alentador.El cierre del local en la ciudad se suma a los que el año pasado se produjeron en las sucursales de Colón, Concordia, en Entre Ríos, y otra en Santa Fe.La empresa contaba con 12 sucursales en Santa Fe y Entre Ríos y nucleaba a 160 empleados repartidos en Paraná, Concepción del Uruguay, Chajarí y Crespo.Bazar El Entrerriano es una institución emblemática con casi 100 años de historia, fue fundado por León Botón en Mayo de 1924, respondiendo a la iniciativa de instalar un local comercial "de ramos generales" rubro por excelencia de la época, que implicaba un abastecimiento clave para los pobladores de la zona que estaba en pleno crecimiento. Aquel primer local supo ubicarse en calle Gualeguaychú 42 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.Desde sus comienzos, la firma incorporó nuevos rubros como parte de su crecimiento integrado al espacio social en que estaba inserto: artículos de ferretería, bazar, repuestos, sanitarios y cocina, juguetería, irían nutriendo los estantes a la par del desarrollo de la comunidad de Paraná, consiga la información institucional de Bazar El Entrerriano.A mediados del siglo pasado, se incorporó, David Baruh quien acompañó a León, en el manejo del negocio. Con el paso del tiempo, la firma entrerriana, logró posicionarse como la mejor opción en comercialización de productos para el hogar en la región. Fuente: (ElDía / Radio Máxima).-