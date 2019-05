Suspenden juicio por reestatización de YPF hasta que se expida la Corte de EEUU

La jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló este miércoles en favor del pedido de la República Argentina de suspender el juicio de los denominados casos "Petersen" y "Eton Park", por la renacionalización de YPF, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se expida sobre la jurisdicción en que deberá dirimirse el reclamo.



La causa -que podría contemplar una demanda por unos u$s 3.000 millones- fue iniciada por el fondo Burford Capital, luego de comprar en la justicia española los derechos para litigar, en el contexto del proceso de quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Eton Park reclama también por ser socio anterior a la salida de Repsol en 2012.



Según Eton, un fondo con sede en Nueva York, la manera de realizar la nacionalización prohibiendo que se repartieran dividendos durante un tiempo (uno de los argumentos de Burford), hizo que las acciones de la empresas cotizantes en Nueva York se desplomaran luego de la operación, perjudicando a los inversores privados que quedaron fuera del proceso.



Por ahora, quedó stand by la embestida del litigante de Burford, que había reclamado y obtenido a principios de abril una sentencia favorable en la Cámara de Apelaciones de Nueva York donde se consideró que Argentina violó los términos de la expropiación de la empresa petrolera.



Días atrás Preska aclaró que en la causa no figura como demandante el grupo local Petersen, y que las empresas litigantes con el mismo nombre (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora) no tienen que ver actualmente con los exsocios argentinos de la petrolera en los tiempos de Repsol (la familia Eskenazi).