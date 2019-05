Sin repunte: Los patentamientos de autos se desplomaron 54,8% en abril

Las cifras

Los más vendidos, aún en crisis

Financiamiento complicado

No hay promo que valga en este contexto recesivo. Pese a las bonificaciones y beneficios de financiamiento que otorgan las terminales automotrices para intentar vender más vehículos y los propios descuentos que realizan los concesionarios -muchos de ellos complicados financieramente-, los patentamientos mensuales siguen revelando números rojos.De acuerdo con los datos que publica mensualmente la Asociación de Concesionarios de Autos (Acara) y a los que accedió Infobae de forma anticipada, al 29 de abril se habían vendido 35.091 unidades, lo que implica una caída del 54,8% respecto del mismo mes del año pasado, cuando se comercializaron 77.577 unidades. Frente a marzo, la baja fue del 10,3 por ciento.Este número de patentamientos se desagrega en: 24.865 autos; 8.544 comerciales livianos; 1.015 comerciales pesados y 667, otros pesados. En autos es donde se reflejó una mayor caída, de 58,2% en términos interanuales.Fuentes del sector afirmaron que estos números son casi definitivos, aunque la planilla final que Acara distribuya, posiblemente el jueves, sumará las ventas realizadas durante la jornada de hoy. No habrá casi diferencias con estos números.Ayer, además se eligió al nuevo presidente de Acara. Se trata de Ricardo Salomé, quién reemplazará a Dante Álvarez, y entrará en funciones en 13 de mayo. Su segundo en la entidad es Luis Gallo, quien hasta el momento ocupaba la secretaría de Promoción.Aunque la camioneta Toyota Hilux sigue siendo el vehículo más vendido, con 2.102 patentamientos en abril, el auto más patentado este mes fue el Chevrolet Onix (1.267), seguido del Toyota Etios (969), el Fiat Cronos (938), el Volkswagen Gol (888) y el Ford Ka (870). El sexto lugar lo ocupó el Peugeot 208 (834); luego le siguió el Renault Kwid (829), el Chevrolet Prisma (828) y el Renault Nuevo Sandero (814). El décimo puesto se lo llevó el UP de Volkswagen (691).En muchos casos, se trata de los modelos que las terminales buscaron promocionar por altos niveles de stock en las concesionarias. Los descuentos comenzaron de forma muy agresiva a comienzos de año y todavía continúan, aunque algo más atenuados. Desde el sector insisten en que para los consumidores que tienen el dinero, es un buen momento para comprar un auto porque, recorriendo, se consiguen muy buenas ofertas.Además de las bonificaciones que hacen las terminales, y que varían todos los meses en función de la necesidad de ir promocionando distintos modelos, se suman los descuentos que realizan los concesionarios ante la necesidad de contar con efectivo para cubrir deudas, indicóAún así, las permanentes subas de precios de los vehículos por los movimientos del dólar -muchos autos son importados y los que no, tienen el 70% de los insumos importados- y los salarios que cayeron mucho en dólares y aún no logran recuperar, sumado a las altas tasas de interés que complican el financiamiento generan un escenario muy poco propicio para la venta de autos.Desde la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) siguen insistiendo en que el mercado este año se ubicará en torno a los 600.000 vehículos vendidos, pero las empresas trabajan con estimaciones mucho más pesimistas: 500.000 autos o menos, cuando el año pasado se patentaron 803.000.