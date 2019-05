El dólar volvió a bajar pero el Banco Central convalidó una tasa récord

El dólar cerró con una baja de hasta 15 centavos, en una rueda en la que llegó a caer 80 centavos en el comienzo y en la que el Banco Central (BCRA) convalidó una tasa que quedó al borde del 74, un nuevo récord para la era Sandleris.En abril, el billete avanzó 80 centavos, mientras que en lo que va del año marca una suba del 17,11%.Así, la tasa de política monetaria que surge del promedio de las dos subastas diarias de Leliq quedó en el 73,93%, por encima del 73,52%, el techo que llegó a tocar el 8 de octubre del año pasado, a poco del debur del actual presidente del Central y su plan monetario.

El dólar mayorista cerró a $ 44,15, lo que representó una baja de 17 centavos respecto al lunes cuando cayó $ 1,65 tras conocerse las nuevas medidas del Central respecto a su intervención en el mercado de cambios.El dólar minorista terminó en los $ 45,20, 10 centavos por debajo de la primera rueda de la semana.El volumen negociado fue de u$s 729.970 millones, mientras que en el segmento de futuros MAE se movieron u$s 101 millones.El dólar blue se colocó en los $ 46.

Claudio García de Oubiña señaló que si bien el billete operó con menor presión que en ruedas previas "la demanda del fin de mes se tranformó sobre el final en un factor que impactó en el precio"."Fue una rueda partiular, propia del fin de mes", remarcó.Por su parte, Gustavo Quintana de PR Cambios recordó que la medida de fuerza de hoy afectó el normal desarrollo de actividades en puertos, y eso directamente la liquidación de divisas por parte de los agroexportadores, a lo que se suma al feriado del Día del Trabajador.Ayer, la Ciara-CEC informó que vendió casi u$s 200 millones lo que representó el doble del monto de la semana pasada y aumentaron así la oferta genuina de divisas. Como cada día desde el 15 de abril pasado, el Central volvió a subastar por cuenta y orden del Banco Central u$s 60 millones.El economista Gustavo Ber a diferencia de la fuerte baja del lunes, el dólar mayorista "estuvo más calmo, aún con récord en la tasa Leliq ya en el 74%, en una rueda de menor operatoria por el paro"."A pesar de ello, será importante que la eventual apreciación real del peso que se abra en esta etapa no resulte exagerada, ya que con una todavía elevada inflación se volvería a alimentar un atraso que invite en el tiempo a los inversores extranjeros y los ahorristas locales a potenciar la demanda por dólares baratos¨, agregó. Fuente: (ElCronista).-