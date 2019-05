"Precios esenciales": Faltan productos y hay tope de compra en supermercados

El plan Precios Esenciales arrancó hoy con entre 62 y 64 productos con precios congelados por seis meses, pero no todos los artículos están disponibles en los supermercados que adhirieron.Todavía existen faltantes, sobre todo en los lácteos, y se pudo verificar una escasa señalización.Es el caso de las leches UAT marca Apóstoles entera y descremada, y la yerba mate Ytacuá de 1 kilo que estará en góndola a partir del 15 de mayo.El yogurt Ilolay durante la mañana estuvo ausente en algunos supermercados relevados, aunque en todos se podía encontrar la leche tanto entera como descremada de La Martona.En Disco, por ejemplo, el stock estaba acompañado de un cartel que recomendaba comprar hasta tres unidades por grupo familiar.Muchas de las grandes cadenas comenzaron a exponer los artículos acordados por el Gobierno el pasado lunes.Pero recién ahora puede observarse la diferenciación de los Precios Cuidados, con carteles que indican que el producto integra la lista de los 64 artículos Esenciales.Lo que hicieron la mayoría de los supermercadistas es agruparlos a todos bajo los clásicos carteles azules de "Precios Cuidados", con una breve aclaración que resalta "esenciales".Otra de las estrategias de los supermercados que generan confusión entre los consumidores es la distribución engañosa de los productos en las góndolas.En muchos casos, el cartel anuncia un producto que se encuentra dentro del Programa de Precios Cuidados, pero en su lugar se ubica otro, la mayoría de las veces de primera línea, lo que genera confusión.La semana pasada, el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, anunció que los supermercados tendrían tiempo para organizar sus góndolas hasta el lunes 29 de abril.Si no serían los propios consumidores quienes deberían denunciar ante el organismo los faltantes y las irregularidades.Una sucursal de Coto en caballito no contaba con stock de arroz Apóstoles, ni galletitas de agua Traviata, ni agua mineral, ni gasificada Cellier, todos artículos de la lista Esencial.Los supermercados adheridos son Carrefour, La Anónima, Walmart, Cencosud (Jumbo, Disco, Vea) y Coto, que forman parte de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), mientras que los comercios chinos y los pequeños almacenes no están incluidos en el programa.La Yerba, harina, aceite y fideos del flamante programa de Precios Esenciales en su mayoría ya se encuentra disponible en los supermercados.Aunque en algunas cadenas el stock es muy reducido, por lo que los consumidores deberán apurarse para encontrarlos en las góndolas.El vino Dalton Blanco y el Yogurt Ilolay son dos de los tantos productos que durante la mañana no se encontraban en una cadena de Disco de Caballito.Al igual que el arroz Primor, en donde se podía observar un cartel que resaltaba que "por motivos ajenos a nuestra compañía este producto momentáneamente no se encuentra disponible. Estamos trabajando con el proveedor para que regularice su entrega".En los supermercados de la ciudad bonaerense de Necochea no sólo faltaba la mitad de los productos de la lista difundida por el Gobierno, sino que la leche "La Martona" puede ser adquirida en hasta dos unidades por persona.Según un relevamiento realizado por Consultora Bicentenario SA, en Necochea faltan productos entre 20 y 30 productos en las tres cadenas de supermercados adheridos: Toledo, Cooperativa Obrera y VEA.El director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, había anticipado que si bien el programa fue puesto en marcha el lunes 22 de abril, recién este 29 estaría la "totalidad" de los 64 productos "esenciales" en las góndolas de los supermercados.Esa demora de una semana para la vigencia plena del programa oficial se debía al despliegue de la "logística para llegar a todos los puntos de venta", pero este lunes tampoco estaban todos los artículos disponibles en toda la Argentina.Según un relevamiento de la consultora Defendamos Buenos Aires, el stock diario de leche de las marcas incluidas en el programa Precios Esenciales es insuficiente para abastecer la demanda además de que "la falta de productos disponibles alcanza a entre 30 y 60 por ciento" de la lista difundida por el Gobierno en los supermercados de grandes ciudades.Este relevamiento alcanzó a las ciudades de Trelew, Córdoba, Corrientes, Paraná, Formosa, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Mendoza, Posadas, Neuquén, Viedma, Salta, San Juan, San Luis, Río Gallegos, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia, San Miguel de Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Según Defendamos Buenos Aires, "durante el recorrido se notó que el lugar con mayor presencia del programa en supermercados fue la Capital Federal, con un 40 por ciento".