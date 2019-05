Sica resaltó los acuerdos salariales con subas del "28% en cuotas"

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, consideró hoy que las negociaciones salariales de este año se llevan a cabo con "mucha responsabilidad" por parte de empresarios y trabajadores, mientras subrayó que "si se miran los cierres de hasta ahora, todos rondan por el 28 por ciento en cuotas con cláusula de revisión"."Empezamos a negociar apertura de paritarias a finales del año pasado y hemos estado todo el verano negociando salarios. Ahora entramos en el período alto porque se dan las mayores discusiones salariales. Este mes tenemos de Bancarios, Comercio y Metalúrgicos. Después, Gastronómicos y para terminar Camioneros", detalló el funcionario.En ese sentido, aseguró: "Se están desarrollando con mucha normalidad y hay mucha responsabilidad y comprensión del momento por parte de ambos, de empresarios y trabajadores"."Hemos tenido que actuar en muy pocos casos", destacó el ministro, quien resaltó: "No hay un número que ponga el Gobierno, no puedo decirle a un empresario hasta cuánto puede dar".Sin embargo, aclaró que "si se miran los cierres de hasta ahora, todos rondan por el 28 por ciento en cuotas con cláusula de revisión".En diálogo con Radio Mitre, sostuvo que es "muy difícil decir hasta cuándo" continuará esa tendencia del dólar.Puntualizó además: "No estábamos acostumbrados a tener un programa de tipo de cambio flotante con una banda", mientras afirmó que el Gobierno estará "atento" a los movimientos del tipo de cambio y la estructura de precios.Respecto de las elevadas tasas de interés dispuestas por el Banco Central, analizó: "Es el costo que estamos pagando para estabilizar la macro"."Una macro desestabilizada golpea mucho más a las expectativas empresariales. Es mucho peor que el impacto de una tasa de interés", justificó y subrayó que su gestión busca "garantizar que las cadenas de pago no se rompan".