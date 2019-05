Sica: "Pensamos que nos estamos alejando de la crisis"

Luego de una de las peores semanas que transitó el Gobierno en los mercados desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, evaluó que la economía se está "alejando de la crisis". Asimismo, destacó el plan Precios Esenciales que, con algunas dudas sobre su éxito, comenzará a partir del lunes.



"Nosotros pensamos que nos estamos alejando de la crisis", afirmó Sica en una entrevista con el canal C5N. Las declaraciones del ministro se dan en el cierre de una semana de histeria en los mercados, en la que el dólar saltó 9,1% para quedar cerca de los $ 47, el riesgo país llegó a superar los 1.000 puntos, y hubo derrumbes de activos en el mercado local y en Nueva York.



Una de los temas que mayor preocupación genera, tanto a los asalariados, como a las empresas y al propio Gobierno, es la inflación que no cede. La consecuencia: caída del poder adquisitivo, y por ende del consumo de las familias y de las ventas de los comercios. En ese marco, y con la mira puesta ya en mejorar su imagen de cara a las elecciones presidenciales es que en Casa Rosada activaron el "Plan Octubre", con medidas económicas que incluyen congelamiento de precios y tarifas, créditos subsidiados y planes de pago de deudas para pymes.



"Estas medidas que tomamos son medidas complementarias al plan económico, que reconocen que estamos en una situación donde este camino y esta lucha que tenemos contra la inflación no es una carrera de corto plazo, es más de mediano plazo, que genera costos. Estamos pagando los costos de la crisis del año pasado, más el trabajo que tenemos que hacer contra la inflación, que tenemos que hacerlo en el medio de cambios en los precios relativos y que esos movimientos han generado en algunos productos un rebote inflacionario", afirmó Sica.



Respecto al esperado plan Precios Esenciales ?un refresh de los Precios Cuidados lanzados por el kirchnerismo y continuado por la actual gestión de Cambiemos- Sica sostuvo que "es un programa de complemento de política de ingreso". "El plan intenta dar precios de referencia y generar un alivio económico. La gente reconoce que ayuda a mejorar su poder de compra", evaluó.



El plan debuta este lunes, pero ya hay dudas de si los supermercados tienen tiempo para que los 64 productos que integran el acuerdo de "Precios Esenciales" estén ubicables y bien señalizados en las góndolas. Y además, con la disparada del dólar (subió casi 10% desde el viernes pasado, cuando se anunció el programa) pone en duda el cumplimiento de este "pacto de caballeros", tal como lo calificó el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.



En este contexto, el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, Ricardo Zorzón estimó que "los 'Precios esenciales' no aumentarán por la suba del dólar", y consideró que servirán para recuperar el consumo.



"Cuando uno tomó el compromiso tiene que cumplirlo", dijo Zorzón en declaraciones radiales y agregó: "No creo que por la suba del dólar aumenten los 'Precios esenciales'. Son sólo 60 productos, los otros subirán acorde a la inflación".



Acerca del impacto de este acuerdo sobre el consumo, estimó que "algo va a recuperar, no se olviden que esto en definitiva es un paliativo que puede ayudar de manera importante a personas de menores recursos, que son las que consumen estos productos".



"El acuerdo es el compromiso que hicieron las industrias proveedoras que estuvieron en la reunión y esperamos que sea así, dijeron con firmeza que estaban de acuerdo con eso. Esperemos que funcione", concluyó.



Por su parte, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, aseguró en diálogo con ámbito.com que "el acuerdo voluntario ha sido celebrado por cada empresa y sujeto a los volúmenes y condiciones que en dicho diálogo se estableció con cada empresa".