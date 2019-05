Tras baja inicial, el dólar se recuperó y cerró a $47: El riesgo país sube a 965

El dólar realizó el viernes por la mañana un recorte sobre el cierre del "jueves negro", pero desde el mediodía se repuntó hasta terminar en el Banco Nación (BNA) en $47 para la venta y $45 para la compra. En algunas entidades incluso cerró por encima.La divisa comenzó a negociarse a $44 en el segmento mayorista el viernes, con una baja de 90 centavos respecto del cierre del jueves, pero a las 14 llegó a $45,60, presionando así al mercado minorista y llegó a $45,97 sobre el final.Por su parte, el Banco Central (BCRA) licitó Letras de Liquidez (Leliq) a una tasa promedio del 71,868%, casi un punto por encima de las convalidadas en las subastas del día previo.En paralelo, la entidad monetaria, por orden del Ministerio de Hacienda, subastó u$s60 millones: el precio promedio de la licitación de la mañana fue de $44,8497, pero a la tarde subió a $45,7432 por dólar.

El riesgo país, que en la jornada previa llegó a pasar los 1000 puntos, caía hasta las 905 unidades, por una recuperación de los títulos públicos argentinos, pero luego repuntó a 965 unidades.El dólar minorista llegó ayer a los $46, luego de haber rozado los 48 pesos en los bancos y en medio de un escenario de volatilidad extrema.En el mundo, la divisa estadounidense cedía luego de tocar el jueves valores máximos en dos años, lo que profundizó la devaluación del peso.

El jueves, las ventas de bonos locales por parte de inversores externos se aplacaron y la operatoria del Banco Central en el mercado de futuros y de entes públicos en los mercados de divisas y títulos públicos, ayudaron a contener el desarme masivo de posiciones.El riesgo país pasó los 1000 puntos a media mañana, aunque luego bajó hasta valores cercanos a los 950, inferiores a los del día previo. Los seguros contra el default a cinco años (CDS), tocaron máximos en cinco años (1347 puntos) y cerraron en 1249 unidades.

Según fuentes del mercado, la Anses salió a comprar bonos argentinos muy baratos, con títulos del tramo corto de la curva de rendimientos con retornos de hasta 20% en dólares."Ante la elevada incertidumbre política y económica de cara a las elecciones presidenciales, los bonos en dólares que operan en el exterior tuvieron un inicio de jornada negativo con fuertes caídas. Pero a partir de la media rueda, aparecieron algunas órdenes de compras (según fuentes de mercado de la Anses y de fondos del exterior) que aprovecharon los bajos precios para recomponer posiciones. De esta forma, la mayoría de los títulos recortaron las pérdidas y muchos finalizaron con alzas", consignó Research for Traders.Los operadores cambiarios relataron ayer la participación de bancos públicos en el mercado de divisas para que el dólar baje de $47 en el segmento mayorista y de los $48 en el precio de venta al público. El Banco Central, además vendió contratos futuros."Pasado el mediodía, la presencia vendedora del Central en el mercado de futuros y ventas al contado de organismos públicos lograron moderar el movimiento (del tipo de cambio), luego de tocar un máximo intradiario de $ 46,5" por dólar en el mercado mayorista, relató la consultora Delphos. "Pareciera que tras estabilizar la cotización alrededor de los $ 45 no hubo intenciones del oficialismo de revertir aún más el alza del dólar que con poco podrían haberlo depositado en $44", prosiguió.El reporte de Delphos no fue alentador sobre lo que viene. "Frente a la imposibilidad de que el BCRA venda reservas internacionales $ 51,45, una posición en futuros limitada por la meta del FMI de un stock máximo equivalente a u$s1700 millones en junio y una liquidez acotada de los organismos públicos, se esperaría una política que busque más una moderación de la volatilidad que un cambio de dinámica. Con las herramientas vigentes hasta el momento, la dinámica límite, una minimización de la oferta cambiaria hasta los u$s51,45 (el techo de la zona de no intervención) es la que opera. Los paliativos oficiales pueden contener la velocidad, pero no hay mayores obstáculos hasta el techo de la ZNI. Solo es cuestión de tiempo" advirtió.Bancos de Wall Street emitieron informes desalentadores que llevaron a los fondos de inversión a desarmar posiciones, lo que provocó la disparada del riesgo país y repercutió en el mercado cambiario. Fuente: (TN).-