La actividad económica registró una caída de 7,7% en marzo

La medición desestacionalizada observó una caída del 0,7% en marzo respecto de febrero anterior, según el informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres.



En la comparación desestacionalizada, por su parte, la actividad del primer cuarto de 2019 muestra un crecimiento de 0,4% respecto del cuarto trimestre de 2018.



Los sectores que empujaron la caída fueron la industria manufacturera -particularmente perjudicada este mes por una baja de 41% en la producción de las terminales automotrices-, y el comercio, tanto en su rama mayorista como en la minorista, indicó el informe.



No obstante, la consultora estimó que "en abril la actividad comience lentamente a cambiar la tendencia, impulsado por la producción agrícola".



"Aunque el conjunto de la actividad tendrá cierta ayuda estadística por comenzar a compararse con los meses malos del 2018, la recuperación se dará lentamente y sector por sector, y esto supeditado a una situación de relativa estabilidad en el frente político y macroeconómico, lo cual no está asegurado en el actual contexto de alta incertidumbre", explicó.



El sector energético anotó para marzo una contracción de 5,9% al compararse con igual mes del año pasado, acumulando para el primer trimestre una caída de 4,9% interanual.



El rubro agricultura y ganadería registró para el tercer mes del año un crecimiento de 5,9%, impulsado por el buen momento del agro, que aumentó su actividad en 12,6%, lo cual fue parcialmente compensado con la caída observada en la ganadería de 8,7%, afectada por los bajos niveles de faena bovina del mes.



La producción industrial registró una merma de 10,4% anual para marzo, mostrando caídas en casi todos los sectores, destacándose el rubro alimenticio (5,1%), metales básicos (12,7%) y minerales no metálicos (9,6%).



El sector que arrastró a las manufacturas con más fuerza fue el de maquinaria y equipo (-34,2%), rubro que por sí solo explica 6,7 puntos de la caída total.



La actividad comercial registró una caída de 10,6% anual en marzo, sumando de esta manera la decimoprimera merma consecutiva para el sector.