Dólar: Gobierno y supermercados afirman que los Precios Esenciales no subirán

El Gobierno y la Cámara Argentina de Supermercados ratificaron este jueves la vigencia del plan "Precios Esenciales", a pesar de la disparada del dólar en el mercado cambiario y de expectativas negativas sobre el futuro reflejadas por la suba del Riesgo País.Altas fuentes de la Secretaría de Comercio Interior consultadas por este medio aseguraron que el programa Precios Esenciales no sufrirá modificaciones en los precios de los entre 62 y 64 productos que contempla de acuerdo a cada región del país."Se trata de un acuerdo entre los proveedores, los supermercadistas y el Gobierno que seguirá igual y sin modificaciones", aseguraron los funcionarios consultados.Los más de 60 productos que integran la lista (de los cuales sólo el 6,25 por ciento son producidos por empresas extranjeras) forman parte del congelamiento de precios que se llevará a cabo por al menos seis meses.El plan "Precios esenciales" fue anunciado por el Gobierno el miércoles 17 de abril. Desde ese día el precio promedio del dólar pasó de 42,98 pesos a 47,10 pesos, anotando un alza del 9,58%. Por este motivo, las petroleras ya evalúan ajustar un 5% los valores de sus combustibles. Pero para el Gobierno, esto no va a impactar en la canasta congelada.Ante la consulta de este medio, desde la Cámara Argentina de Supermercados ratificaron el compromiso del sector para con la iniciativa impulsada por la administración de Mauricio Macri, pero reconocieron algunas dudas en las próximas jornadas con las variables de la Argentina.El presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, Ricardo Zorzón, estimó que los productos incluidos en el programa no van a aumentar y dijo que servirán para recuperar el consumo."Cuando uno tomó el compromiso tiene que cumplirlo", dijo Zorzón en diálogo con FM Futurock, y agregó: "No creo que por la suba del dólar aumenten los 'Precios esenciales'. Son sólo 60 productos, los otros subirán acorde a la inflación".Acerca del impacto de este acuerdo sobre el consumo, estimó que "algo va a recuperar, no se olviden que esto en definitiva es un paliativo que puede ayudar de manera importante a personas de menores recursos, que son las que consumen estos productos"."El acuerdo de 'Precios esenciales' es el compromiso que hicieron las industrias proveedoras que estuvieron en la reunión y esperamos que sea así, dijeron con firmeza que estaban de acuerdo con eso. Esperemos que funcione", concluyó. Fuente: (LosAndes-Télam).-