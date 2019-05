Una familia tipo necesita 10.000 pesos más que hace un año para no ser pobre

Una familia conformada por dos adultos y dos niños necesitó $28.330,36 en marzo de 2019 para no ser considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires, informaron desde la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC).



La misma familia tipo necesitó $18.082,01 en marzo de 2018, lo que marca un incremento del 36,17% del costo en solo un año.



Mientras tanto, una familia tipo necesitó $14.019,86 en marzo de 2019 para cubrir la canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia, cuando hace un año atrás necesitaba $8.819,71.



De acuerdo con el informe de la DGEyC, una pareja de adultos mayores jubilados con casa propia precisa $14.239,52 en marzo de 2019 para no caer bajo la línea de pobreza y $7.078,88 para no llegar a la indigencia, con lo que otra vez el valor de la canasta básica alimentaria es la mitad de la básica total.



Pero esa relación no se mantiene en el caso de una persona de más de 25 años que viva sola, ya que alguien en esa situación necesitó el mes pasado $4.596,68 para no ser indigente y más del doble, $10.457,26, para no ser pobre.



El informe también da cuenta de un salto notable entre los valores de febrero y marzo de este año con una diferencia de $1471,98 en el caso de una familia de cuatro personas.