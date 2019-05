Precios esenciales: El lunes tampoco estarían en los súper todos los productos

El director ejecutivo de la Asociación Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, advirtió que el lunes próximo podrían faltar en las góndolas algunos productos con "Precios Esenciales", ya que aún "están en fase de producción"."Nosotros tenemos la expectativa que el lunes estén los Precios Esenciales, aunque sabemos que hay productos que están en fase de producción. También sabemos que algunos tienen fecha el 7 de mayo, pero se está haciendo todo el esfuerzo como para que el lunes esté completo el listado de Productos Esenciales, con la nueva señalética que dispuso la Secretaría de Comercio", sostuvo el dirigente.En declaraciones a radio La Red, Vasco Martínez comentó que la lista de 64 productos con "Precios Esenciales", fue "confeccionada por la Secretaría de Comercio y los proveedores" y precisó: "A nosotros nos llegó el listado con los precios de venta finales y nada más".Puntualmente, aseguró que no tienen "una noticia oficial de que vayan a existir demoras en el suministro de la leche de SanCor y Mastellone".Por otra parte, Vasco Martínez cuestionó el proyecto de Ley de Góndolas que comenzó a tratarse en el Congreso: "No terminamos de entender cuál es el objetivo real de esta medida, que ignora hechos de la realidad del sector PyMEs y los supermercadistas".Y concluyó: "Venimos con una tasa de caída del empleo del 4% en el sector, y la cadena de supermercadismo no repone las vacantes. Cuando se van o se jubilan no se los reemplaza".