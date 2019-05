El Ventilador: Algunas opiniones sobre los impuestos y las moratorias

El tema fue debatido en El Ventilador y mientras se desandaban los distintos aspectos de la problemáticas, llegaron gran cantidad de mensajes a Elonce TV:

Si bien se sabe que en épocas de crisis y recesiones económicas se generan más deudas, también es cierto que la morosidad es una constante en la historia de los impuestos en Argentina. A mayor incumplimiento, mayor necesidad de recaudación. Y así, la rueda parece no tener fin.Para tentar a los morosos, las propuestas van desde descuentos y cuotas sin intereses por el sólo hecho de adherirse, hasta la condonación de gran parte de la deuda si el pago es de una sola vez y en efectivo.¿Cuánto gana y cuánto pierde el Estado al recaudar por moratoria o planes de normalización? ¿Se condice el beneficio que se le ofrece a un deudor de larga data, con el interés que se aplica a alguien que sufrió un atraso temporal o involuntario? Beneficios como estos... ¿generan mayor compromiso en el hábito de pagar o logra que los menos cumplidores especulen a largo plazo?-"Yo pago impuestos por la calle asfaltada y la calle tiene broza y como siempre primero tenés que pagar y después quejarte. Una vergüenza".-"Si uno no paga los impuestos es porque no le alcanza. Un jubilado no va a especular a esperar una moratoria".-"Los impuestos son altísimos. El inmobiliario es impagable. La moratoria actual es impagable, obligan a regularizar todo".-"Yo hace 6 meses dejé de pagar impuestos porque no me alcanza el sueldo. Lamentablemente no puedo porque tengo que comprar remedios. Y si me queda algo es para comer".-"Por el desastroso estado de mi calle pago los impuestos onerosos. Entre agua, Ater y Afim pago un monto aproximado de 5.300 pesos. Los invito a hacer Rafting los días de lluvia en calle Scalabrini, entre Du Gratty y Bravard".-"Con respecto a los impuestos, en el 2014 estábamos en una situación difícil por lo que dejamos de pagar y sin previo aviso le embargaron el sueldo a mi marido. Venían incluidos los honorarios de la abogada, que era Canepa, y en 2018 tuve que volver a pagar a la abogada con los intereses que me cobró el triple de $150 a $7500".-"No debería dejarse salir del país por turismo a ciudadanos que deban impuestos municipales, provinciales y nacionales. Pagamos en el exterior lo que no pagamos acá".-"Los impuestos de AFIM de obras sanitarias aumentaron un 70 por ciento. El mismo Estado genera inflación. ¿Cómo van a aumentar el doble de la inflación?".-"En la patente automotor el avalúo es tan alto que le quitaron el beneficio a los discapacitados. Ya que tienen un límite en el valor del auto".-"Los impuestos son injustos desde el momento en que se cobran a valor histórico, las inmobiliarias venden las casas a valor mercado y los propietarios pagan impuestos a valor histórico".-"No paguemos más impuestos hasta que no se bajen los sueldos todos los políticos. Empecemos por ahí".-"Es una vergüenza. En este país siempre benefician al que no está en regla, con moratorias y demás. En cambio, el interés si te pasás unos días de vencimiento te mata".-"¿Por qué hay tantos impuestos municipales en la factura de la luz?".-"Me atrasé en el impuesto automotor y cuando quise regularizar me encuentro con que tengo dos autos y tenía que regularizar todo el auto anterior, que hace cuatro años está radicado en Corrientes y para probar esto gaste 900 pesos. Creo que no es justo que yo tenga que probar que el auto fue vendido y transferido legalmente".-"Si vas a hacer la moratoria te obligan a pagar todo y si es un bien como un moto vehículo, si te lo robaron, hiciste la denuncia, pero no fuiste al registro, sigue tributando. Ahora, yo me pregunto ¿la unidad fiscal donde fue elevada la denuncia no cruza datos con Ater para que no tribute?".-"Pago los impuestos Municipales y Provinciales, pero no veo ningún adelanto en la ciudad. Calles destruidas, siempre lo mismo, gobierne quien gobierne. Esto no cambia más".-"Cada vez más impuestos, más trabas, legislaciones. Hoy no se puede emprender nada, el gobierno exige mucho pero no hace nada".-"Los impuestos son altos. Este año de elecciones, vinieron casi el doble el inmobiliario provincial y las tasas municipales. Cuesta pagarlos, la exención del pago de impuestos inmobiliario provincial para los jubilados es eslogan del gobierno. Los que pagan ese impuesto son los propietarios de más de un inmueble, a quienes les vinieron facturas a más del doble".-"¿Es cierto que las deudas prescriben?".-"Hace un tiempo atrás recibí un oficio donde la justicia me comunicaba una sentencia sobre impuestos municipales endeudados más honorarios profesionales. Por deuda de 18 meses. Nunca fui notificado del juicio ni se me intimó al pago. Tuve problemas familiares de salud. Nunca había dejado de pagar un mes. Quería que pagara todo en un pago. Acudí al defensor del pueblo para acceder a un plan de pagos. Una vergüenza. Tengo vecinos que jamás han pagado y nunca tuvieron ningún reclamo por parte de la Municipalidad".-"Yo pago el total de todos los impuestos con mucho sacrificio, pero es una vergüenza el descuento por buen pagador. Sobre 5.000 pesos te descuentan 4000 y me cobran 1.000 de seguridad social. Es un robo".-"Los impuestos a automotores e inmobiliarios están compuestos por una doble imposición inconstitucional. Impuesto a la seguridad social, que no se sabe quien administra esa carga. ATER incrementó un 245 por ciento los impuestos desde la gestión Bordet. A tener en cuenta: la administración de Granetto incrementó la planta de directores de 5 a 13, como así también la planta de contratados".