Créditos de ANSES: ¿alivio o agobio?

"No se prevé el sobreendeudamiento a futuro"

Dr. Osvaldo Romero, Director del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Entre Ríos

"Estos son parches para los sectores más vulnerables que van a terminar generando perjuicios"

Julián Jarupkin, Barrios de Pie Entre Ríos

Yo no sacaría uno de esos créditos"

Amelia Aquino es jubilada nacional

"Yo tomaría un préstamo para comprar un terreno, para agrandar la casa"

Soledad Sanabria es beneficiaria de la AUH

"Lo que están haciendo los comercios chicos es poner plata, si tienen algo de capital"

Fernando Rodríguez es verdulero

Está disponible para jubilados, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, de la Asignación Universal por Hijo y de Asignaciones Familiares, entre otros.Se calcula que son unas 18 millones de personas las contempladas en este programa crediticio. Y, la gran mayoría, ciudadanos pertenecientes los sectores más vulnerables de la agobiante situación económica actual.Esto tal vez explique las 35.000 solicitudes, entre presenciales y online, que el organismo recibió sólo en las primeras 5 horas de anunciada la medida. En Paraná se formaron largas colas y las consultas telefónicas se incrementaron notoriamente.Aún sin algunos puntos por aclarar por parte del gobierno, las solicitudes representaron un récord y ahí las "sorpresas" no se hicieron esperar, sobre todo, entre quienes no tuvieron acreditado en sus cuentas el total del dinero solicitado y aprobado.En muchos de estos casos, por ejemplo, sucede que una vez ingresados los datos, el sistema muestra el dinero que se le debe a ANSES por préstamos anteriores y vigentes. Es por eso que, al momento de sacar este nuevo préstamo, se debita automáticamente del nuevo monto acreditado el dinero para la cancelación total o parcial del crédito anterior.Las solicitudes batieron récords y la discusión quedó instalada..., señaló que ""."Pagar una deuda no es esencial, pero un plato de comida o la salud sí lo es.", agregó.Asimismo, indicó que "La diferencia es lo que los fondos son públicos, de todos nosotros, y tiene una tasa de interés mucho menor. No se está educando el consumo ni cuidar al consumidor, no se prevé el sobreendeudamiento a futuro. Al crédito no lo regalan, se termina pagando"."Es posible hacer una comparación de estos créditos otorgados por el estado que tienen una finalidad de tratar de equilibrar la economía en varios sectores. Tenemos los Procrear del año 2012, Procreauto, otros créditos Procrear con la financiación a través del UVA y los Procrear para adquirir casas. Hay una diferencia enorme. Antes te daban dinero para construir tu casa pero contribuías a la economía porque había que pagarle al corralón, al albañil, a todos", señaló.En la actualidad ""."No queda claro si es un contrato de préstamo o un beneficio que otorga el estado. No se hace un análisis sobre quien va a pedir el crédito", finalizó., manifestó que ""."Varios compañeros han preguntado por los créditos. Van por necesidad y toman el crédito, es peligroso a veces", agregó.Asimismo, dijo que ""."Vemos un problema con los programas. Lanzan facilidades como si fuera una financiera pero después van poniendo trabas burocráticas a lo largo del camino. Hay muchas trampas después de lanzado esto. Generará que la crisis sea mucho más grave en menor tiempo", resaltó.Hay muchos beneficiarios de otros planes que están desesperados por aliviar lo que ha sido la contracción de deuda", indicó.. "Cobro la mínima. Para mí el tema de los créditos es caer en un pozo. Pobre jubilado el que se mete con eso. Les aconsejo a esos jubilados que agarren una calculadora y saquen la cuenta cuanto es lo que van a terminar pagando. Es terrible".Al ser consultada respecto a la situación de muchos jubilados "a los que no les queda otra", dijo:"Mucha gente ha optado por estos créditos. A algunos no les alcanza, otros se administran mal. Si uno hace un poquito de esfuerzo, le alcanza, no es para tirar manteca al techo, pero si uno se organiza, le alcanza.", entendió.La mujer contó además que "está medicada", por lo que adquiere "cinco medicamentos por mes. Pago unos 500 pesos".. "No tomaría este tipo de créditos, porque te descuentan durante tres años y terminás devolviendo casi el doble. Si sacás 24 mil pesos por tres hijos, te descuentan por tres años, 1200 pesos"., confió la mujer.Al ser consultada, manifestó que. Opinó que este tipo de créditos, "no mueve la economía. No mueve las ventas, podría ser algo".¿Accedería a un crédito personal para paliar la situación?, se le consultó al comerciante. "Uno se encuentra con que, o pones mercadería al negocio, o pagás la luz, o pagás el alquiler. A veces, a eso la gente no lo entiende. Si no pagás el alquiler, te sacan del local".En ese caso, "hay que ir piloteándola, ver que hacer, o el capital que uno tenía ahorrado, ir poniéndolo para ir cubriendo en dónde falta. Lo que están haciendo los comercios chicos es poner plata".De la misma manera reconoció: