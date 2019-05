Impuestos, entre el beneficio y la exigencia

"La gente en ocasiones tiene que elegir entre pagar y subsistir"

Julio Busasoff, contador

"El procedimiento tributario es reglado, a nivel nacional provincial y municipal"

La contadora María José Quinodoz

La opinión de los panelistas

Si bien se sabe que en épocas de crisis y recesiones económicas se generan más deudas, también es cierto que la morosidad es una constante en la historia de los impuestos en Argentina. A mayor incumplimiento, mayor necesidad de recaudación. Y así, la rueda parece no tener fin.Así que...Organismos como AFIP o ATER, en el caso de nuestra provincia, anuncian cada tanto un nuevo Plan de Pagos para Deudores: una moratoria con beneficios especiales que les permite ponerse al día con estas obligaciones.Sin ir más lejos, en marzo pasado, la Administradora Tributaria de Entre Ríos presentó un nuevo Régimen Especial de Normalización, especialmente apuntado a los pequeños contribuyentes.Es cierto que entre un moroso incobrable y el rescate de al menos una parte de la deuda, esta última es la mejor opción, sobre todo cuando de recaudar dinero se trata, pero las dudas y cuestionamientos frente a estos escenarios tampoco se hacen esperar...Beneficios como estos..., señaló que ""."Argentina es un país económicamente cíclico en el cual los períodos de prosperidad no han sido compartidos por todos y han sido muy pocos. La realidad del país es que normalmente entra en períodos de crisis.", indicó.Asimismo, manifestó que "la gente no deja de pagar porque quiere, sino no se entendería cómo los juzgados están tan llenos de causas en donde se reclaman deudas tributarias. Las empresas de transporte más grandes del país están todas en concurso preventivo. La deuda más importante es una deuda fiscal".", agregó.Además, dijo que "en AFIM con el dinero se hace imputación provisoria. En la municipalidad recogen el dinero, te hacen una imputación provisoria hasta que se obtiene la sentencia definitiva y se satisfacen el capital, los intereses y las costas del proceso como así también los honorarios del profesional que intervino en la causa".En primer lugar a las exigencias bancarias para poder acceder a los créditos, además de para ser proveedor del estado", remarcó.", consideró."La persona que entra en moratoria no solo tiene que pagar la deuda que tiene sino la deuda corriente. Si se paga en cuotas se tiene que pagar la deuda corriente más la cuota de la moratoria. Como contribuyente exige un esfuerzo económico que puede ser importante. El estado debe priorizar no solo en lo que necesita en modo renta sino en función de la actividad económica", finalizó.apuntó que "en época de recesión económica, uno cambia sus pautas de consumo y de destino de dinero y, muchas veces, se dejan de pagar determinados impuestos para hacer frente a otras necesidades más básicas y elementales. Y hay otros ciudadanos, que especulan con la aparición, cada tanto, de algún tipo de moratoria, que lo que hace es condonarnos multas e intereses"."LaY ese porcentaje puede ir reduciéndose si lo pagamos en el plazo de quince días", indicó.Asimismo dijo que "en la medida de normalización tributaria, como la denomina ATER, han tomado de AFIP, por ejemplo, la catalogación de diferentes tipos de contribuyentes para otorgarles beneficios"."En AFIP se lo denomina SIPER, que es la clasificación según el riesgo del contribuyente, según los cumplimientos., recordó en el mismo sentido."El procedimiento tributario a nivel nacional es reglado, como así también lo es a nivel provincial y a nivel municipal. Tiene una instancia administrativa, que transcurre dentro de la misma institución, y luego de agotada la etapa administrativa, va a los tribunales competentes", informó Quinodoz.La contadora aseveró: "Una cosa es deber dinero por alguna cuestión particular, y otra cosa es mezclar la deuda al Estado con algún tipo de actitud como los ardides, engaños, simulaciones".", resaltó.Luego aseveró: "Por cuestión de cultura tributaria, de una cuestión ética y ciudadana, hay que contribuir con los impuestos porque eso se utiliza para salud, educación, seguridad, justicia y demás. Pero cuando uno tiene que decidir a dónde destina su dinero, si al Estado con los impuestos, o a poner un plato sobre la mesa, o a la salud, y? es difícil"., indicó que "en algunas ocasiones hubo sorteos y otras modalidades que se implementaron para fomentar el pago. Si uno tiene que transferir un bien debe tener todo pago. Después las moratorias, sobre todo cuando se repiten muy seguido, alientan a la inconducta tributaria del contribuyente porque terminan favoreciendo al moroso"., manifestó que "hay un pequeño incentivo que tiene que ver con el pago anticipado que a todos les llega, que es poco. El problema es que estamos en una economía absolutamente desquiciada, con niveles inflacionarios muy altos. Antes tenías un bien automotor y a medida que iban pasando los años el impuesto automotor era cada vez menos porque iba desvalorizándose el auto. Ahora es al revés. Cuando te encontrás con una moratoria la cuota que no pagaste de un auto mucho más nuevo cinco años atrás es menor que lo que te toca pagar hoy".planteó ¿No hay una especie de contradicción que me resulta más beneficioso quedarme como deudor de largo plazo y entrar después en una moratoria, que pagar quince días tarde". "Siempre se dice, `me llegó una deuda, y tiene cinco años de atraso`, ¿qué responsabilidad tiene el Estado o los organismos competentes, respecto del aviso que te deberían haber ido dando?".conjeturó ¿no será que el contribuyente no paga porque no puede?. Asimismo contó: "Tenía una deuda con AFIM, fuia un estudio privado a pagar, y no era la plata para el Estado, era la plata para el abogado. A otra deuda tuve que pagarla en Tribunales, porque quedó la plata quedó ahí y después iban a ver si estaba bien la plata que me querían cobrar".aseveró: "Hoy, en una economía típica clásica, el riego de no pagar la luz es inminente, de no pagar el gas es inminente, pero una demanda del Estado, por impuestos no pagos, no lo es". En otro tramo del programa dijo: "Hoy los trabajadores del Estado que tienen un sueldo bastante bajo, los más precarizados que son los trabajadores de obra, no tienen posibilidad de seguir cobrando porque necesitan permanentemente el libre deuda para poder seguir cobrando sus haberes. Sucede lo mismo con los proveedores del Estado".aseveró: "Entra aquí siempre la especulación sabiendo de que a la corta, o a la larga, un gobierno que entra, al principio o al final, va a hacer una moratoria. Hay quiénes están esperando eso. Y ahí se ponen al día". Asimismo aportó: "Me parece que a la gente se le hace cuesta arriba pro la situación económica, sino también cuando ve para donde va eso, que es para el mantenimiento de los servicios públicos, salud, vivienda, caminos, que son deficientes. La gente ve que esa plata cae en un saco roto y se pregunta a dónde va a parar esa plata".