Sube el petróleo y prevén otro aumento de las naftas dentro de pocos días

Con una suba de 3% registrada ayer, y una de 9% acumulada durante abril, el crudo Brent -que se negocia en Londres y es la referencia para Argentina- cerró ayer en torno a los u$s 74 por barril. Y de esa forma presiona aEn una rueda de consultas realizada por el diario, los operadores del sector petrolero coincidieron en que los precios deAsí fue como Raizen, que opera la marca Shell, primero subió 9,5% sus combustibles, una cifra que, según opinaron expertos del sector aún no cubría los mayores costos que enfrentaba. Sin embargo, como YPF, que domina el mercado, ajustó un 4,5% sus precios, obligó a su competidora a retroceder.Como suele suceder, desde las petroleras privadas avisaron que dependen de YPF para tocar sus valores. Pero ya comentan queEl reciente programa de Precios Esenciales, con una canasta de productos que mantendrían sus precios hasta pasadas las elecciones, no incluye a los combustibles, que arrastran a través de la logística a toda la cadena. El Gobierno no se reunió con ejecutivos petroleros, por lo que la declamada libertad de mercado se mantiene.De cualquier manera, en el sector plantean que YPF siempre sube por debajo de lo que creen que corresponde. Bajo las actuales condiciones, si en mayo la petrolera estatal no toma la iniciativa de incrementar los combustibles, los operadores entenderán que el Gobierno también intervino este mercado.El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ya adelantó que los combustibles no entrarían dentro del congelamiento de precios.