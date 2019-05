Recién el lunes 29 estaría disponible "la totalidad" de productos esenciales

El director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, aclaró que recién el lunes próximo estará la "totalidad" de los 64 productos "esenciales" en las góndolas de los supermercados, a raíz de problemas de "logística para llegar a todos los puntos de venta"."Arranca con aquellos productos de los 64 que ya estuvieran en el stock de los supermercados con una etiqueta especial para que el consumidor identifique cuáles integran el paquete de esenciales. Pero la totalidad debería estar en góndola el lunes próximo", sostuvo el funcionario.En declaraciones a radio La Red, Blanco Muiño explicó que la demora "tiene que ver con la logística para llegar a todos los puntos de venta. Algunos productos que las empresas los han ofrecido en la mesa del acuerdo voluntario están en proceso de producción, como por ejemplo, la leche de la ex SanCor, que vuelve al mercado".Además, indicó que "en el caso de los Precios Esenciales, los 64 productos tienen que estar en todos los puntos de venta, no importa el tamaño de la sucursal".La medida no incluye a los supermercados chinos, ya que éstos "no cuentan con un interlocutor válido que los represente", explicó el funcionario.También, Blanco Muiño garantizó que habrá leche entre los 64 productos.En este marco, resaltó que esta medida es un "acuerdo voluntario que busca que el consumidor encuentre una ayuda ante esta contingencia. Bajo ningún concepto este es el modelo del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Creo que el Estado tiene que tener las herramientas para arbitrar cuando hay desigualdades".En caso de que los consumidores no encuentren los 64 productos el Gobierno habilitó dos canales para realizar denuncias: a través del 0-800-666-1518 o bien por medio de la web consumidor.gob.ar.