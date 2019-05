Las ganancias de los bancos y la fuga de divisas registran un fuerte crecimiento

De acuerdo con el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, durante marzo se realizaron pagos de capital e intereses de títulos de deuda por unos US$ 2.400 millones y a organismos internacionales por US$ 400 millones.



En marzo, los clientes le compraron unos US$ 540 millones a entidades y el Central no intervino en el mercado de cambios, en virtud de que el tipo de cambio nunca abandonó la Zona de no intervención.



Las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por unos US$ 1.000 millones y dentro de ese grupo, el principal sector con oferta neta en términos históricos, Oleaginosas y cereales, tuvo ventas netas por US$ 1.350 millones, con un descenso interanual de 19%.



El Central informó que las Personas humanas compraron de forma neta US$ 1.000 millones, con un descenso de 60% respecto a las compras por US$ 2.500 millones de igual mes de 2018, que puede explicarse por las menores compras para atesoramiento y para viajes al exterior.