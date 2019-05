Productos esenciales: Dudan sobre la viabilidad del plan en las provincias

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, explicó que las empresas tienen hasta el lunes para poner los 64 productos en las góndolas y los supermercados la posibilidad de establecer los espacios adecuados y señalizados.Pero el interior del país sigue poniendo en duda la viabilidad del plan. "Ahora comenzó una nueva negociación entre las compañías productoras que están en el plan de congelamiento y los súper. Las primeras le piden a las segundas que ahora le compren otros productos que hoy no están dentro de los ítems que compran los supermercados", señaló una fuente del sector privado.que se están dando estas negociaciones. "Es cierto que sucede, pero para nosotros una oportunidad de aumentar volúmenes de ventas y de estar presentes en lugares donde no estábamos. Además de apoyar una medida que busca bajar la inflación"."Nosotros tuvimos llamados de una cadena de supermercados de Jujuy, donde no vendemos. Si ellos pagan el flete, se lo vamos a mandar porque", señaló Noel.Así lo dijo Miguel Simons de la Cámara de Supermercados, Autoservicios y Afines de Chaco al Diario del Chaco en donde señaló que "la lista (precios) es lo mismo que nada,".Simons señaló como ejemplo queUn dato llamativo con respecto a la yerba es que en la zona productora - Noreste y Noroeste- el precio acordado es más caro que en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires a pesar que estas últimas tienen el costo del flete.Mientras en Salta y Jujuy señalan que será de difícil cumplimiento, en Corrientes buscarán un acuerdo propio con los supermercadistas.En Tierra del Fuego, por su parte, ya adelantaron que buena parte de los 64 productos "no se encontrarán en la Isla" y señalan como ejemplo la imposibilidad de contar con el kilo de asado a 149 pesos.Las empresas con mayor capilaridad en los puntos de venta del país aseguran que "tendrá una fuerza importante y se están preparando para entregar en todos los canales tanto nacionales como regionales".