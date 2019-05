Sica: los empresarios tienen "voluntad de seguir trabajando con el Gobierno"

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, dijo que los empresarios que se reunieron esta mañana con el presidente Mauricio Macri, en la Casa Rosada para dialogar sobre el acuerdo "Precios Esenciales, pusieron "la voluntad firme de seguir trabajando" junto al Gobierno para combatir la inflación y llevar alivio al bolsillo de los consumidores, durante una rueda de prensa al término del encuentro."Una cosa es el acuerdo que hemos realizado con 64 productos que nosotros denominamos esenciales, que van más apuntados a lo que es la canasta básica, es decir es más una política de ingresos que una política antiinflacionaria", dijo.Sica brindó una conferencia de prensa junto al secretario de Comercio, Ignacio Werner, tras la reunión de los empresarios que participan de ese programa con el presidente Mauricio Macri, en Casa Rosada. "Esto no es una política antiinflacionaria -reafirmó el ministro- y no es un congelamiento de precios; congelamiento de precios es una decisión unilateral por parte del ejecutivo que engloba a la toda la cadena de productos y todos conocemos los fracasos que ha tenido en la historia económica de la Argentina en los últimos 40 o 50 años".Sica, en ese plano, explicó que el programa lanzado por seis meses "es un acuerdo voluntario en una gama de productos que más una política antiinflacionaria, es una política de ingresos que complementa lo que venimos haciendo". "Tenemos un programa económico; queremos ir hacia una economía que sea más competitiva, que esté más integrada y para eso hemos empezado a trabajar con una reforma fiscal que apunta a poder bajar impuestos", remarcó el titular de la cartera de Trabajo y Producción.Sica contó que en la reunión con los empresarios el presidente Macri les dijo que "es importante el equilibrio fiscal de este año", pero mucho más "el del 2020, porque se va tener que mantener bajando impuestos, ya que la meta es darle más competitividad a la economía".Respecto del acuerdo detalló que "las reglas de juego estaban claras, ya que veníamos trabajando con ellos", a la vez que sostuvo que "los países que ganaron la batalla" tuvieron como eje "la macroeconomía, es decir tener cuentas sanas, no utilizar el Banco Central como fuente de emisión y, por otro lado, competencia en los mercados".En cuanto al funcionamiento de los precios de "los 64 productos, precisó que los supermercados tienen tiempo hasta el lunes próximo para que estén disponibles y bien señalizados y ubicables en las góndolas". Acerca del decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial sobre Lealtad Comercial, Sica dijo que "apunta a dar instrumentos al gobierno para poder cubrir un bache que había en materia de fortalecimiento del mercado interno, en el cual no teníamos una ley que nos permitiera actuar en algunos casos de competencia desleal".En ese sentido amplió que los instrumentos actuales eran "defensa de la competencia, ley que se revisó, y defensa del consumidor, a la que se le hizo un aggioranmiento". Por último Sica aclaró, respecto del texto de Lealtad Comercial, que se redactó para "tipificar casos que estaban" y enfatizó que "garantiza la defensa del pequeño y mediano productor". Fuente: (Télam).-