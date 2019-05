"Plan Octubre": Asociación de Defensa de Consumidores se mostró "prudente"

La semana pasada, se conoció el denominado "Plan Octubre", una iniciativa del Gobierno nacional que contempla acuerdo de precios, freno a la suba de tarifas, créditos de la Anses y apoyo a pymes.Si bien aún se desconoce el detalle de cada una de estas medidas, trascendió que el acuerdo de precios contempla el congelamiento del valor de 60 productos de la canasta básica alimentaria, más algunos cortes de carnes a precios accesibles.Desde la Asociación de Defensa de Consumidores entrerrianos (Adecen), Gabriel Vargas, se mostró cauto a la hora de analizar cuál será la performance de la iniciativa que, al menos en cuanto a acuerdo de precios, no es novedosa."Creemos que es una medida que tiende a ser un paliativo para el contexto económico y que pega muy fuerte en el corazón de la economía familiar. Todo lo tendiente a garantizar el acceso al consumo está bien visto y respecto a la efectividad, vamos a esperar que se ponga en marcha para tener una opinión", dijo aDe todos modos, mencionó que "los acuerdos de precios tienen una historia no muy feliz en Argentina, todo lo que tenga que ver con control de precios, no han sido medidas afortunadas"."Pero no hay que ser desesperanzado; así presentadas las cosas tendríamos que ver cómo funcionan y ver el resultado en el corto plazo", agregó el titular de la entidad con 15 años de trayectoria en la provincia.Así como Adecen en Entre Ríos, en el resto del país hay aproximadamente 40 organizaciones de defensa del consumidor que conforman un órgano consultivo, el cual se reunirá la semana que viene para diseñar acciones en torno a este nuevo programa económico.Asesorar, colaborar y educar son propósitos que están en la naturaleza misma de este tipo de entidades y por eso han sido convocadas desde Nación para formar parte de la iniciativa."Tenemos previsto reunirnos en la semana con Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial para enterarnos de algunos aspectos puntuales del programa y elaborar o por lo menos aproximarnos a la elaboración de algunas actividades que se van a desarrollar durante su vigencia", informó Vargas finalmente.