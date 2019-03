En enero casi el 70% de la carne argentina fue exportada a China

En el primer mes del año no hubo cambios en cuanto al destino de los embarques de carne vacuna. Por el contrario, los embarques siguieron creciendo y especialmente se acentuó la gran importancia de China, que hace un tiempo ya se convirtió en el mayor comprador de carne de la Argentina y de todo el mundo.



En enero, según el informe mensual que publica el Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCVA), y que publicó Bichos de Campo, las exportaciones sumaron 32.765 toneladas pesos producto. El aumento fue del 40% interanual, lo que en volumen significó un salto de 9.400 toneladas.



El dato es que el incremento de los envíos para China fue todavía mayor en la comparación contra enero de 2018. En este caso el crecimiento en volumen fue de 10.557 toneladas. Las ventas a China sumaron 22.500 toneladas y su crecimiento interanual fue del 88%.



Según el IPCVA, así la República Popular China resultó el principal destino, por lejos, para la carne argentina durante el primer mes del 2019, con aproximadamente 22.500 toneladas, seguida por Chile, con 2.800 toneladas, e Israel, con 1.700 toneladas.



Esto significa que la participación de China en el volumen de carne vacuna exportada por la Argentina llegó al 69%. Esto es: casi 7 de cada 10 kilos exportados fueron al país asiático.



En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado en enero también fue China, pero representó solo 58,6% del valor total exportado, debido a que importa carne de menor calidad.



En rigor, los negocios con China se hacen especialmente con carne de vaca y eso explica el continuo crecimiento de la faena de hembras que el año pasado terminó en 45,5% del total. Este año, la presencia de hembras siguió aumentando, ya que de acuerdo a los datos de Agroindustria en enero se ubicó en 48% de la faena.



A pesar de esa mayor participación de las hembras en la faena muchos creen que no se puede hablar todavía de un proceso de liquidación ganaderas, porque los nacimientos de terneras fueron mayores a las remisiones de terneras, vaquillonas y vacas a los frigoríficos.



La contracara de China son los mercados de alto valor. Los despachos a los mercados que llevan carne de novillo -que según muchos analistas es lo que se debería potenciar para que la ganadería Argentina gane en productividad por animales- cayeron en volumen y en valor. Es el caso de Alemania, Holanda o Italia



En el primer mes del año los embarques a Alemania cayeron 6,4%, y los destinados a Holanda lo hicieron 6,3%, mientras que los envíos a Italia casi no se modificaron (pasaron de 410 a 466 toneladas).





Lo más importante de esos mercados no es el volumen sino el valor y ahí está el dato más negativo. Las ventas a Alemania, que en enero de 2018 promediaron los 11.000 dólares por tonelada, ahora cayeron a 8.800 dólares. La baja interanual fue del 19%.



En cuanto a los despachos a Holanda el año pasado el promedio también fue de 11.000 dólares y este año de apenas 9.200. En este mercado la baja del valor llegó al 16%.