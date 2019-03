Planes de ahorro: Automotriz devolvió dinero a cliente que no salió sorteado

El primer caso

Los incumplimientos en los Planes Autoahorro no escapan a la nómina de consultas y denuncias que recibe la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Crespo. Después de que una automotriz tuviera que devolver $350.000 a un vecino de esta ciudad, un segundo caso (de similares características), arribó a una reparación económica.En declaraciones a, el responsable de la OMIC, José Luis Fredes, precisó: "En este caso, la denuncia se formuló directamente ante esta oficina. La persona reclamante había contratado un Plan Autoahorro, lo había pagado en su totalidad, no había sorteo y si bien la empresa automotriz le había ofrecido otro vehículo, el hombre no lo aceptó y quería la devolución de su dinero", explicó.Al mismo tiempo, sostuvo que el reclamante, "entendió que estaba en su derecho, iniciamos las actuaciones, llegamos a una audiencia a la que se presentó un apoderado legal de la automotriz y se acordó la devolución de bastante más de $200.000, por las cuotas que el reclamante había abonado más un monto que correspondía por la mora en la que había incurrido la empresa", señaló Fredes.Semanas atrás la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) Crespo, registró entre sus intervenciones un caso emblemático. El reclamante canalizó lo que entendió como una vulneración a sus derechos y tras las instancias pertinentes, logró ser resarcido económicamente."Atento a que terminó su obligación para con el Plan, no salió sorteado ni licitó y vencieron los plazos, solicitamos a la casa central -con sede en Buenos Aires-, la devolución del total abonado, más la pena económica que corresponde por mora" y agregó: "En una primera instancia, la automotriz no se presentó, pero dentro del plazo de prórroga, la misma hizo una presentación escrita, de manera personal con el reclamante, que pudo acceder a un pago de cerca de $350.000", contó Fredes.Finalmente, la automotriz materializó el pago de la mencionada suma de dinero, resultando satisfactorio a la pretención del vecino de Crespo.