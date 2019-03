Al precio invernal de la yerba mate lo fijará la Nación

La falta de acuerdo entre los doce directores que conformar el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) obligó a elevar el precio de la hoja verde y canchada (estacionada) de yerba mate para la cosecha de invierno al laudo de la "burocracia" de la secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. Los representantes de la industria en cierta forma "boicotearon" la reunión de este jueves; ya que no se presentaron, pero enviaron por escrito un documento en el cual plantearon como precio tope para la hoja verde de 10,10 pesos el kilogramo y 38,30 pesos el kilogramo para la yerba mate estacionada. En tanto que los demás integrantes del directorio (secaderos; cooperativista y productores) plantearon un precio de 13,50 para la hoja verde y 53 pesos para la estacionada



Cabe acotar que el Inym representa a los yerbateros (molineros; secaderos; cooperativista, productores, cosechadores) de las provincias de Misiones y Corrientes.



Misiones produce el 72 por ciento de la yerbas mate; mientras que Corrientes el 18 por ciento.



En corrientes sólo producen yerba mate dos empresas; una de ellas cooperativa; mientras que Misiones cuenta con una producción llevada a cabo por Pymes; ya que son pequeñas y medianas empresas; muchas de ellas cooperativas. Paralización y movilización Como el precio para la cosecha de invierno (se extiende entre marzo y septiembre) debe salir por unanimidad, los directores determinaron que sea la Nación quien establezca el nuevo valor.



Conocida la resolución los productores yerbateros y tareferos (cosechadores) que se encontraban en la puerta del organismo nacional, ubicado en Posadas; Misiones anunciaron que se paralizará la producción de yerba mate a partir del lunes 4 de marzo y; no descartaron movilizarse hacia Capital Federal y, como sucedió hace dos años llevar adelante un yerbatazo en la plaza de los dos congresos o en Plaza de Mayo. "Este no es un problema del gobierno provincial de Misiones que siempre nos apoyó, sino del gobierno nacional por eso nos movilizaremos hacia Capital Federal"; dijo el dirigente y productor yerbatero Julio Petterson, vocero de las asociaciones que los nuclea. El documento de los industriales Como se mencionara el sector Industrial decidió no asistir a la sesión de precios del INYM, "ante la acción de grupos violentos que pretenden impedir una negociación racional y civilizada"; expresa el documento que elevaron al directorio del organismo nacional. "La decisión de no asistir a la reunión prevista se argumenta en salvaguarda de la integridad de los representantes de la Industria, y lamentando profundamente las inadmisibles circunstancias de violencia que se pretenden crear en torno de una discusión que debería darse de manera civilizada y ajena a toda acción coercitiva o de amenazas a los representantes de los distintos sectores de la cadena productiva, situación de violencia que, vale aclarar, no fue provocada en ningún momento por el sector Industrial".