Cesantearon a cuatro colectiveros más del transporte urbano de Gualeguaychú

Economía Despidieron a cinco colectiveros del transporte urbano de Gualeguaychú

Las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros de Gualeguaychú habían informado, días pasados, tres retiros voluntarios por parte de El Verde y la negociación, en todas las empresas, de la forma en que se daría la salida de más empleados. Los empresarios apuntan a la quita de subsidios por parte del gobierno nacional.Apenas tres semanas después, dos empleados de Delcausse Hermanos y tres de Santa Rita los que se quedaron sin trabajo. Los cinco son choferes. En el caso de los dos primeros, se trata de empleados con poco tiempo en la firma -un año o poco más-, mientras que los otros tres contaban con más antigüedad manejando los colectivos de Santa Rita: uno con aproximadamente tres años y medio, y los otros dos con más de siete.Juan Pablo e Iván, ex empleados de la empresa, con una antigüedad de 3 y 5 años, denunciaron aque fueron despedidos "sorpresivamente", sin una causa aparente, aunque les manifestaron que se trataba de una medida adoptada por "reducción en la actividad"."Fuimos a trabajar normalmente el 26 de febrero, y a la tarde nos hicieron saber que estábamos despedidos", expresó uno de los ex choferes de las líneas urbanas del transporte público de pasajeros de Gualeguaychú. Y continuó: "Si bien la empresa ya había reducido algunos servicios, nosotros siempre trabajamos entre 8 y 9 horas; no nos redujeron el horario de trabajo"."Esto fue algo sorpresivo y sin previo aviso. Sacaron a cuatro choferes que estaban en blanco y contrataron a otros cuatro", denunció."La empresa quiere encuadrar nuestros despidos en un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que los exime de pagarnos el 100 por ciento de la indemnización y solo abonarnos la mitad. Para hacer posible esto la empresa debería haber iniciado un expediente de crisis ante el Ministerio de Trabajo, cosa que no han hecho", explicó.