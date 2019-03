El dólar trepó 70 centavos y cerró a $ 40,84

El dólar trepó 70 centavos (o 1,7%) este viernes a $ 40,84, su máximo en cinco meses, en agencias y bancos de la city porteña, en medio de una mayor demanda por cobertura.



El recorrido del billete se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ascendió 66 centavos a $ 39,81 y terminó la semana con un avance de 59 centavos.



El ascenso se produjo luego del discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa durante la inauguración del 137 período de Sesiones Ordinarias del Congreso.



El mercado cambiario, además, se movió en línea con la región, donde la moneda avanzó hasta un 0,6%. "En Argentina, subió más del doble que en el resto de los países", resaltó el analista Christian Buteler.



Por otra parte, la tasa de Leliq cerró la semana en 50,219% promedio y desde el viernes pasado avanzó 698 puntos básicos.



El Banco Central de la República Argentina, en este sentido, adjudicó Letras de Liquidez a 11 días de plazo por $200.000 millones a una tasa máxima adjudicada de 50.5399% una mínima de 47,999% y la promedio quedó 50,219%.



Frente a un vencimiento por $166.694 millones, el Central produjo un absorción de $30.200 millones. "Probablemente motivado por el rebote del dólar el BCRA terminó adjudicando más pesos de lo anunciado", dijo Buteler y concluyó que a la fecha el stock de Leliq cerró en $858.344 millones.



El volumen operado desdenció 18,4% a u$s 636 millones.



En la plaza informal, el blue cerró estable a $ 39en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" ascendió ayer 31 centavos a $ 39,35. Otros mercados En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó estable a un promedio del 46%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 108 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo miércoles y jueves.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se negociaron u$s 689 millones, más del 50% se pactó entre marzo y abril con precios finales de $ 41,16 y 42,7330 con tasas finales, a estos precios, del 39,93 % y 43,93 % TNA.



A su vez, las reservas del Banco Central bajaron u$s 1.975 millones hasta los u$s 65.010 millones.