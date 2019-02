Peugeot suspende a 2.000 trabajadores y operarios temen despidos

La automotriz de capitales franceses Peugeot suspendió a 2.000 trabajadores de la fábrica que opera en la localidad bonaerense de El Palomar por tiempo indeterminado y los operarios temen que haya despidos.Los trabajadores cobrarán el 75 por ciento del salario, a partir de un acuerdo entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la compañía con el objetivo de evitar despidos y ganar aire para entablar nuevas negociaciones."Es por la situación económica en general. Nos hicieron firmar un acuerdo ante escribano. El problema es que no tenemos un sindicato, no te dan bola", le dijo una empleada a este diario que solicitó el anonimato.La empleada se refirió a la falta de acciones por parte del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Los trabajadores denuncian la ausencia de representación efectiva en el conflicto.Las suspensiones no son una sorpresa para los trabajadores. Peugeot viene utilizando este mecanismo desde noviembre del año pasado. Lo que impactó ahora fue el tamaño de la medida."Nos suspenden por días y te los descuentan; lo hacen desde el año pasado para abaratar costos", explicó una empleada administrativa a este diario. Esto significa que las suspensiones no se circunscriben sólo a los trabajadores de la planta de El Palomar sino que empleados de otros sectores también sufren la situación.La producción nacional automotriz registró en enero una caída del 32,3% contra igual período de 2018, mientras que las ventas mayoristas se desplomaron 53,4%, según los últimos datos informados por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).En enero, la producción nacional fue de 14.803 vehículos, un 27,7% menos respecto de diciembre y un 32,3% por debajo del desempeño del mismo mes del año pasado.El sector exportó 7.403 vehículos, un 67,7 % menos respecto del mes anterior y registró una caída de 28,9 % si se lo compara con el volumen de enero de 2018.En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 30.038 unidades, lo que mostró una contracción del 38% respecto de diciembre y del 53,4 % en comparación a enero del año pasado.Según, en el primer mes de 2019 las terminales automotrices produjeron 14.803 vehículos (automóviles y utilitarios), contra un total de 21.858 unidades de igual período del año pasado. Fuente: (LaVoz).-