Confirmaron que aumentan los combustibles: Precisaron cuántos centavos subirán

Marzo comenzará con un aumento de entre el 3% y el 5% en combustibles, como consecuencia de la suba del dólar que se registró en los últimos días, sumado al incremento del barril del petróleo y a un nivel de inflación que se mantiene alto en el país.Osvaldo González,que se había anticipado en el inicio de esta semana y se efectivizaría a partir del primer día del mes de marzo."Tenemos confirmado que va a haber un cambio en el precio de los combustiblesy agregó que "se debe al ajuste de los impuestos y eso es lo que tenemos confirmado", señaló el referente de la Cámara de Expendedores.El estacionero hacía referencia a la disposición de la AFIP, por la cual, en virtud de la reforma tributaria Ley 27.430, se estableció un mecanismo de impuesto de suma fija por litro comercializado, el cual es actualizado por la inflación (IPC).".Al respecto, González explicó que el impuesto interno, "al ser un monto y no un porcentaje sobre el precio del combustible, se actualiza trimestralmente y ahora,Con respecto a lo que se sumaría a dicho ajuste de precios, el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles, sostuvo a Elonce TV que "es una hipótesis, porque estamos viendo que el precio del crudo aumentó alrededor de 5,5%; el valor del dólar se fue a 39.80, y también se suma la inflación que es un índice que las petroleras también consideran.", afirmó González.Sigue la tendencia al alza del crudo Brent, que el último 5 de febrero costaba US$62,70 el barril y ahora está en US$66,20.El movimiento que hizo la divisa en los últimos días impacta en el precio de los combustibles y empuja los costos de toda la cadena productiva. Arrancó febrero apenas pasando los $38 y el último viernes cerró a $40,21.El índice de precios del Indec impacta en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que se actualiza por trimestre. Entre octubre y diciembre hubo 11,3% de inflación, solo por este dato el litro de nafta se encarece 0,91 y el gasoil 0,57.En octubre de 2017, el gobierno liberó los precios del combustible, que hasta entonces se acordaban trimestralmente entre todas las partes del sector petrolero.Frente a los aumentos, muchas personas, deciden usar en menor medida sus vehículos y optar por otro tipo de transporte más económico. Al respecto,y agregó que ante el aumento del combustible, no se espera que haya largas colas en las estaciones de servicio. "No sucede, porque si bien sube alrededor de un peso, no tiene incidencia que ha tenido en otro momento, cuando las naftas han aumentado un 10 o un 15 por ciento", explicó el estacionero., pero no tenemos confirmado si las petroleras van a aumentar. Solamente, hacemos una estimación de acuerdo al análisis del aumento de los componentes que inciden en el costo del combustible", señaló el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos y agregó que