El dólar cayó y cerró a $39,85

El dólar cayó este miércoles 17 centavos a $ 39,83 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, en un mercado donde la oferta es estimulada por las altas tasas.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa cedió cinco centavos a $ 38,82 y quedó a un paso de salir de la zona de no intervención, establecida por la autoridad monetaria entre $ 38,59 y $ 49,939.



En este contexto, el BCRA subastó Letras de Liquidez ('Leliq') por $ 185.000 millones a una tasa promedio con una ligera caída al 49,982% a nueve días de plazo (el martes, había cerrado en 50,065%). El rendimiento máximo fue del 50,49% y el mínimo del 48%.



Operadores remarcaron la importancia de la licitación ya que había vencimientos de 'Leliq' por $ 212.621 millones, lo que implica una fuerte expansión de liquidez frente a lo que captó el BCRA.



Los precios operaron durante todo el día por debajo de los valores alcanzados en el cierre previo y con una fluctuación algo más acotada que se tradujo en menor volatilidad en la jornada.



Los valores más bajos se registraron en los $ 38,72 a poco de iniciada la sesión, quince centavos por debajo del cierre previo. Pequeños rebotes de los valores se fueron dando a lo largo de toda la rueda, pero siempre con fluctuaciones más acotadas y con mayor estabilidad en un escenario de tranquilidad y sin sobresaltos.



Los picos de demanda permitieron leves recuperaciones que apenas sirvieron para que el dólar mayorista alcanzara máximos en los $ 38,82 al promediar la sesión.



"La oferta estimulada por el manejo de la tasa de interés se mantuvo activa en los últimos días y volvió a acomodar la cotización del dólar en un nivel muy próximo al límite inferior de la zona de no intervención oficial, un fenómeno que hasta ahora ha eludido la habitual presión que sufre la moneda norteamericana en cada cierre de mes", destacó el analista Gustavo Quintana. Otros mercados En la plaza informal, el blue pierde 25 centavos a $ 39. En tanto, el "contado con liqui" descendió ayer 15 centavos a $ 39,19.



En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó estable a un promedio del 45%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 196 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves.



En el ROFEX, donde se negociaron u$s 1.290 millones, más del 60% se pactó entre febrero y marzo con precios finales de $ 38,9650 y $ 40,222 con tasas finales, a estos precios, del 44,60 % y 38,47 % TNA.



A su vez, las reservas del Banco Central bajaron u$s 52 millones hasta los u$s 66.990 millones.