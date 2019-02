Comprar con tarjetas y en 12 cuotas puede tener un costo financiero del 260%

Algunos ejemplos

Según la cadena en la que se compre y la cantidad de pagos, el costo de financiarse incrementa ampliamente su valor final. Estiman que en 12 cuotas tiene un Costo Financiero Total (CFT) de hasta 260% y en 6 de más de 100%. Se ofrecen 24 cuotas, pero el CFT supera también el 200%. Vale puntualizar que el sector tuvo una caída de ventas en 2018.Que se rompa un electrodoméstico en estos días no es solo una incomodidad hogareña: también es financiera. Es que con el nivel de tasas de interés que en la actualidad cobran los distintos retails comprar con tarjeta de crédito conlleva un costo extra de hasta 260%.Según un relevamiento que realizóen los portales de venta online de las principales cadenas, financiarse en 12 cuotas tiene un Costo Financiero Total (CFT) de hasta 260% y en 6 de más de 100%. Se ofrecen 24 cuotas, pero el CFT supera también el 200%.Datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) indican que en 2018 los precios de los electrodomésticos subieron en promedio casi al mismo ritmo de la inflación. Y si a esto se le suma el encarecimiento del financiamiento y la caída del poder adquisitivo de los salarios por el resto de los aumentos de la economía, se explica a las claras que todos los productos hayan tenido menos ventas que en 2017."Las ventas en bienes durables se enfrentan a caídas del poder adquisitivo por parte del consumidor que no logran ser compensadas por incremento en el financiamiento al consumo por incremento en la mora en tarjeta de crédito, lo cual hace que el excedente de uso para las compras sea más restringido y por disminución de la oferta del propio retail que genera incentivos hacia el pago en efectivo, débito o crédito hasta 6 cuotas ante el costo de la liquidez en el mercado en contexto de aún elevadas tasas y caída del consumo", explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.Y agregó: "Los sectores más perjudicados en este escenario son electrodomésticos, informática, telefonía que tienen ticket promedios de más de $ 15.000; seguidos por indumentaria y calzados. Ambos rubros comenzaron en el año con caídas de entre 10% y 15% en sus ventas de acuerdo a la CAME".Muchas de las principales cadenas mantienen cuotas sin interés en productos seleccionados, y en la mayoría de los casos en 3 cuotas, y en otros en 6 o 9. Más de allá de eso, no hay forma de escapar a los intereses, que parten desde cerca del 60% hasta los 260% según lo acordado entre las cadenas de retail con las tarjetas y los bancos, o aplicando sus créditos propios.Una heladera ense vende a $ 25.999, previo descuento de 24% sobre un valor real de $ 34.999. Al financiarla en 6 pagos se le aplica un CFT de 111,73% con lo que su precio final queda en $ 32.082,76. En 12 cuotas el CFT pasa a 119,13% y se termina pagando por el producto $ 38.572. Ya en 24 pagos la heladera que se ofrecía a $ 25.999 sube a $ 72.110 por la aplicación de un 237,16% de interés.En este caso, esta empresa tiene también su crédito propio para determinados productos cuyo CFT asciende a 213,4% para 12 y 15 cuotas.Para comprar un producto similar ense puede abonar un 10% menos en un pago o comprarlo sin interés en 3 y 6 cuotas. Pero en 9 el precio original de $ 26.599 se eleva a $ 40.313 por el CFT de 188,65% y a $ 73.544 en 24 con un CFT de 230,07%. Conviene tomar 12 cuotas para las que dan un CFT de 98% por lo que el precio final es de $ 37.776.Enun Smart TV 4K de 50" que en promoción se vende a $ 19.999 en 1 o 3 pagos, asciende su precio a $ 24.617,36 (CFT 109,7%) en 6 cuotas; $ 29.192,70 (CFT 111,73%) en 12; y $ 48.433,26 (CFT 177,16%) en 24. Con otra tarjeta el interés incluso supera el 180%.Por una notebook encuyo precio es de $ 32.499 el consumidor termina pagando $ 48.163 (CFT 116%) si la abona en 12 cuotas. Un autoestereo de $ 2.999 en 6 pagos, con un CFT de 109%, tiene un valor final de $ 3.698,97. En esta cadena el interés para 24 cuotas supera el 230%.En tanto que enun Smart TV Led de 43" aumenta de $ 13.429 a $ 27.157,56 al pagarlo en 12 cuotas que incluyen un CFT de 259,8%. Y una heladera que se ofrece en promo a $ 44.459 alcanza los $ 140.160,09 en 24 pagos con un de CFT 245%.De esta forma, los intereses que cobran los retails se mantienen en niveles altos desde hace meses pese a que el Banco Central venía bajando hasta la semana pasada la tasa de referencia de Leliq desde casi un 80% a cerca de 44%.